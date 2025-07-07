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Внаслідок отруєння метаном у печері в Іраку загинуло 12 турецьких солдатів

Cолдати шукали тіло колеги, який загинув у травні 2022 року під час військової операції Туреччини проти бойовиків Робочої партії Курдистану (РПК).

Внаслідок отруєння метаном у печері в Іраку загинуло 12 турецьких солдатів
Фото: Anadolu

12 турецьких солдатів загинули після отруєння метаном, обшукуючи печеру в Іраці, повідомило Міністерство національної оборони Туреччини, пише BBC.

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Щонайменше 19 військовослужбовців зазнали впливу газу під час пошукової операції, їх негайно доставили у лікарню. Президент Реджеп Таїп Ердоган висловив співчуття родинам солдатів та Збройним силам Туреччини.

Метан не є безпосередньо токсичним, але може бути смертельним, оскільки може викликати задуху, особливо у тісних, замкнутих приміщеннях.

Cолдати шукали тіло солдата, який загинув у травні 2022 року під час операції “Клешовий замок” ‒ військової операції, яку очолювала Туреччина проти бойовиків Робочої партії Курдистану (РПК) в Іраку, яка включала авіаудари по печерах, а також наземне вторгнення.

РПК, яка заборонена як терористична група в Туреччині, ЄС, Великій Британії та США, вела 40-річну бунтівну діяльність проти Туреччини. Початковою метою угруповання, коли воно почало воювати з Туреччиною в 1980-х роках, було створення незалежної домівки для курдів. Потім воно відійшло від своїх сепаратистських цілей, зосередившись на більшій автономії та ширших курдських правах.

За останні чотири десятиліття в конфлікті загинуло понад 40 000 людей.

У березні РПК оголосила про припинення вогню, а в травні заявила про свій розпуск, заявивши, що “виконала свою історичну місію” та “покладе край методу збройної боротьби”.

РПК заявила, що це перший значний крок до миру після оголошення, що група бойовиків складе зброю цього тижня в Іракському Курдистані.
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