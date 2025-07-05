Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
AIM-132 за російські гроші
AIM-132 за російські гроші
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
ГоловнаСвіт

​У Туреччині затримали ще трьох мерів, серед них – очільник Анталії

Їх звинувачують у вимаганні. 

​У Туреччині затримали ще трьох мерів, серед них – очільник Анталії
Поліція Туреччини, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

У Туреччині затримали ще трьох мерів міст від опозиційної Республіканської народної партії (CHP). 

Як пише Reuters, про це повідомила прокуратура та місцеві ЗМІ.

За даними головної прокуратури Стамбула, мерів великих південних міст Адани та Адіяману затримали за звинуваченням у вимаганні, а також ще близько восьми осіб.

А ЗМІ повідомляють, що серез затриманих є мер Анталії та заступник керівника стамбульського району Бююкчекмедже. Їхні справи стосуються ширшого розслідування, в якому з жовтня минулого року переслідували сотні членів Республіканської народної партії (CHP), включаючи 11 попередніх мерів.

Партія називає розслідування політично мотивованим, але влада це заперечує.

  • На початку липня у турецькому місті Ізмір затримали понад 150 осіб, зокрема членів опозиційної партії та колишнього мера Тунджа Сойєра.
  • У березні мера Стамбула Екрема Імамоглу, головного політичного суперника президента Таїпа Ердогана ув'язнили за звинуваченнями в корупції. Він усе заперечує. Це спровокувало найбільші вуличні протести за десятиліття та різкий розпродаж турецьких активів.
  • Головна опозиційна партія звинуватила уряд у використанні судової справи, щоб заборонити Імамоглу балотуватися на виборах та перебати владу у Стамбулі, найбільшому місті країни з населенням близько 16 мільйонів.
  • Імамоглу був обраний мером як у 2019, так і у 2024 роках.
Теми:
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies