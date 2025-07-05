​У Туреччині затримали ще трьох мерів, серед них – очільник Анталії

Їх звинувачують у вимаганні.

У Туреччині затримали ще трьох мерів міст від опозиційної Республіканської народної партії (CHP).

Як пише Reuters, про це повідомила прокуратура та місцеві ЗМІ.

За даними головної прокуратури Стамбула, мерів великих південних міст Адани та Адіяману затримали за звинуваченням у вимаганні, а також ще близько восьми осіб.

А ЗМІ повідомляють, що серез затриманих є мер Анталії та заступник керівника стамбульського району Бююкчекмедже. Їхні справи стосуються ширшого розслідування, в якому з жовтня минулого року переслідували сотні членів Республіканської народної партії (CHP), включаючи 11 попередніх мерів.

Партія називає розслідування політично мотивованим, але влада це заперечує.