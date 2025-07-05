​У Туреччині затримали ще трьох мерів, серед них – очільник Анталії

У Туреччині затримали ще трьох мерів міст від опозиційної Республіканської народної партії (CHP).
Як пише Reuters, про це повідомила прокуратура та місцеві ЗМІ.
За даними головної прокуратури Стамбула, мерів великих південних міст Адани та Адіяману затримали за звинуваченням у вимаганні, а також ще близько восьми осіб.
А ЗМІ повідомляють, що серез затриманих є мер Анталії та заступник керівника стамбульського району Бююкчекмедже. Їхні справи стосуються ширшого розслідування, в якому з жовтня минулого року переслідували сотні членів Республіканської народної партії (CHP), включаючи 11 попередніх мерів.
Партія називає розслідування політично мотивованим, але влада це заперечує.
- На початку липня у турецькому місті Ізмір затримали понад 150 осіб, зокрема членів опозиційної партії та колишнього мера Тунджа Сойєра.
- У березні мера Стамбула Екрема Імамоглу, головного політичного суперника президента Таїпа Ердогана ув'язнили за звинуваченнями в корупції. Він усе заперечує. Це спровокувало найбільші вуличні протести за десятиліття та різкий розпродаж турецьких активів.
- Головна опозиційна партія звинуватила уряд у використанні судової справи, щоб заборонити Імамоглу балотуватися на виборах та перебати владу у Стамбулі, найбільшому місті країни з населенням близько 16 мільйонів.
- Імамоглу був обраний мером як у 2019, так і у 2024 роках.