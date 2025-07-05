Суд Боснії і Герцеговини скасував ордер на арешт Мілорада Додіка

Суд скасував ордер на арешт президента Республіки Сербської у складі Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка, якого підозрюють у замаху на конституційний лад.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Додік добровільно з'явився до прокуратури Боснії і Герцеговини у супроводі свого адвоката для допиту як підозрюваний у рамках розслідування щодо наявності обґрунтованої підозри у скоєнні ним кримінального злочину – нападу на конституційний лад, повідомила прокуратура Боснії і Герцеговини.
Додік протягом кількох місяців уникав арешту на підставі центрального ордера, виданого в країні, через неможливість проведення слухань у цьому розслідуванні.
Того ж дня, за пропозицією Прокуратури Боснії та Герцеговини, Додіка доставили до Суду Боснії та Герцеговини, і провели слухання. Суд виніс рішення прийняти пропозицію Прокуратури Боснії та Герцеговини та скасувати утримання Додіка під вартою.
Додіка зобов'язали періодично звітувати перед державним органом. Обґрунтування тривалості запроваджених заборонних заходів переглядатиметься кожні два місяці.
“Підозрюваного було спеціально попереджено, що його можуть затримати, якщо він порушить зобов’язання, передбачені певними заборонними заходами”, – йдеться у заяві Суду та Прокуратури Боснії та Герцеговини.
- Додік виступає проти антиросійських санкцій через її вторгнення в Україну і є одним із небагатьох європейських політиків, який зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним після початку війни.
- У січні 2023 року Додік нагородив Путіна медаллю у рамках святкування Дня Республіки Сербської, що викликало критику у ЄС. Посол України Василь Кирилич також розкритикував присудження нагороди Путіну.
- Додік заявив, що Кирилич тепер "небажана особа" в Республіці Сербській. У МЗС України відповіли, що заява Додіка – безглузда спроба виправдати популістські рішення на користь Кремлю.
- Республіка Сербська пропагує сепаратистські кроки щодо виходу з національних інституцій Боснії і Герцеговини. Раніше Додік казав, що війна в Україні змусила цей регіон "відкласти свої плани про вихід".
- Боснія перебуває в затяжній політичній кризі через сепаратистську політику Республіки Сербської, що відроджує побоювання про зрив мирної угоди, яка завершила війну 1992-95 років.