Суд Боснії і Герцеговини скасував ордер на арешт Мілорада Додіка

Суд скасував ордер на арешт президента Республіки Сербської у складі Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка, якого підозрюють у замаху на конституційний лад.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Додік добровільно з'явився до прокуратури Боснії і Герцеговини у супроводі свого адвоката для допиту як підозрюваний у рамках розслідування щодо наявності обґрунтованої підозри у скоєнні ним кримінального злочину – нападу на конституційний лад, повідомила прокуратура Боснії і Герцеговини.

Додік протягом кількох місяців уникав арешту на підставі центрального ордера, виданого в країні, через неможливість проведення слухань у цьому розслідуванні.

Того ж дня, за пропозицією Прокуратури Боснії та Герцеговини, Додіка доставили до Суду Боснії та Герцеговини, і провели слухання. Суд виніс рішення прийняти пропозицію Прокуратури Боснії та Герцеговини та скасувати утримання Додіка під вартою.

Додіка зобов'язали періодично звітувати перед державним органом. Обґрунтування тривалості запроваджених заборонних заходів переглядатиметься кожні два місяці.

“Підозрюваного було спеціально попереджено, що його можуть затримати, якщо він порушить зобов’язання, передбачені певними заборонними заходами”, – йдеться у заяві Суду та Прокуратури Боснії та Герцеговини.