"Демократія під тиском": все менше молоді у Європі вірять в її ефективність

У семи країнах Європи організація YouGov, що організовує проєкти для молоді, опитала представників "покоління Z" у віці від 16 до 26 років щодо їхнього ставлення до демократії та авторитаризму.

Як пише The Guardian, лише 57% з 6700 респондентів підтвердили відданість демократії як найкращій формі державної влади. Найгірший показник у Польщі, де у народовладдя вірять менше половини молодих людей. Найбільш прихильні до демократичних процесів у Німеччині - 71%.

Натомість кожен п'ятий юний європеєць за певних неуточнених обставин може змиритися з авторитаризмом і диктатурою. Найбільше таких людей в Італії - 24%. Найменше у Німеччині - лише 15%.

Кожен десятий опитаний визнав, що йому байдуже, чи буде уряд його країни демократичним чи авторитарним. Ще 14% не знають відповіді на це питання чи просто відмовилися її надати.