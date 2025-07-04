Внаслідок вибуху на АЗС в Римі понад 40 людей отримали поранення

На АЗС у Римі вранці 4 липня стався вибух газу. Через це поранення отримали 45 людей.
Про це повідомляє ANSA.
Вибух на АЗС було чути в більшій частині міста. З місця події піднялася густа хмара диму, яку було видно неозброєним оком з багатьох районів столиці Італії.
Внаслідок вибуху постраждали 24 звичайних громадянина, 11 правоохоронців, карабінер, шестеро пожежників і троє співробітників служби надзвичайних ситуацій. Одну людину врятували з палаючого автомобіля, який зайнявся після вибуху.
Двоє постраждалих зараз перебувають у реанімації.
Поліція має версію, що вибух відбувся внаслідок нещасного випадку під час перевантаження скрапленого природного газу. Представники екстрених служб приїхали на АЗС через витік газу, а згодом постраждали від вибуху.
На щастя, до вибуху встигли евакуювати десятки дітей, які були у літньому таборі поблизу АЗС.