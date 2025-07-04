Bloomberg: Німеччина веде переговори зі США щодо постачання Україні систем ППО Patriot

Німеччина веде переговори зі США щодо забезпечення України щонайменше двома додатковими системами протиповітряної оборони Patriot на тлі призупинення частини американських поставок для ЗСУ та посилення російських атак по Україні, пише Bloomberg.
Канцлер Фрідріх Мерц 4 липня провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Сторони обговорили постачання додаткових систем ППО для України, повідомив речник німецького уряду.
Уряд Мерца готовий надати Києву щонайменше дві додаткові системи Patriot, а також ракети-перехоплювачі, та покрити повні витрати на необхідні поставки, повідомив співрозмовник Bloomberg.
Поставки будуть можливими завдяки двосторонній угоді між Німеччиною та США. Берлін запропонував Вашингтону угоду щодо Patriot кілька тижнів тому, і рішення про постачання систем зараз приймає міністр оборони США Піт Гегсет, сказав чиновник.
Німеччина вже кілька місяців наполягає на тому, щоб США поставили Україні щонайменше ще одну систему Patriot, щоб допомогти протиповітряній обороні України, оскільки Росія посилює атаки.
Під час розмови із Мерцом Трамп закликав європейські країни взяти на себе "більший тягар" щодо постачання військової допомоги Україні.
- Раніше головний речник уряду Мерца Штефан Корнеліус наголосив, що Німеччина веде “інтенсивні переговори” щодо забезпечення України системами протиповітряної оборони Patriot.
- 1 липня видання Politico з посиланням на джерела написало, що Пентагон припинив постачання Україні деяких видів озброєння, зокрема ракет для систем Patriot. Рішення ухвалили, аби зберегти власні запаси, і відповідальний за нього керівник політичного напрямку міністерства оборони.
- Того ж дня Білий дім підтвердив, що інформація про зупинку постачань правдива. Але Штати наполягають, що загалом допомога Україні не зупинена.
- Україна тривалий час наголошувала, що їй критично необхідна протиповітряна оборона, і висловлювала готовність купити в США системи Patriot. Придбання оборонного пакету Володимир Зеленський нещодавно обговорював із Дональдом Трампом на зустрічі.
- МЗС викликало тимчасового повіреного у справах США в Україні і наголосило, що будь-яка затримка в наданні допомоги лише стимулюватиме Росію до продовження терору.
- Міноборони України сказало, що не отримувало офіційних попереджень про це рішення. Воно анонсувало дзвінок з американськими колегами для з’ясування обставин.
- США і раніше зупиняли допомогу, погоджену ще попередньою адміністрацією.
- Втім нещодавно Трамп заявив, що США продовжують давати зброю Україні, але Штати мають “переконатися, що залишиться для самих себе”.