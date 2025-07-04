Bloomberg: Німеччина веде переговори зі США щодо постачання Україні систем ППО Patriot

Йдеться про щонайменше дві додаткові системи ППО і ракети до них для України.

Німеччина веде переговори зі США щодо забезпечення України щонайменше двома додатковими системами протиповітряної оборони Patriot на тлі призупинення частини американських поставок для ЗСУ та посилення російських атак по Україні, пише Bloomberg.

Канцлер Фрідріх Мерц 4 липня провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Сторони обговорили постачання додаткових систем ППО для України, повідомив речник німецького уряду.

Уряд Мерца готовий надати Києву щонайменше дві додаткові системи Patriot, а також ракети-перехоплювачі, та покрити повні витрати на необхідні поставки, повідомив співрозмовник Bloomberg.

Поставки будуть можливими завдяки двосторонній угоді між Німеччиною та США. Берлін запропонував Вашингтону угоду щодо Patriot кілька тижнів тому, і рішення про постачання систем зараз приймає міністр оборони США Піт Гегсет, сказав чиновник.

Німеччина вже кілька місяців наполягає на тому, щоб США поставили Україні щонайменше ще одну систему Patriot, щоб допомогти протиповітряній обороні України, оскільки Росія посилює атаки.

Під час розмови із Мерцом Трамп закликав європейські країни взяти на себе "більший тягар" щодо постачання військової допомоги Україні.