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У Кишиневі розпочався саміт Молдова–ЄС

Приїхали керівники Єврокомісії та Євроради.

У Кишиневі розпочався саміт Молдова–ЄС
лідери ЄС і Молдови на саміті 4 липня 2025 року
Фото: Facebook/Maia Sandu

У столиці Молдови 4 липня стартував перший саміт Молдова–Європейський Союз, передає Newsmaker.

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У заході беруть участь президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської ради Антоніу Кошта, а також президентка Молдови Майя Санду, прем'єр-міністр Дорін Речан і спікер парламенту Ігор Гросу.

Зустріч проходить у державній резиденції в Кишиневі.

На саміті сторони планують обговорити подальші етапи євроінтеграції Молдови, безпекову ситуацію в регіоні на тлі війни в Україні, співпрацю у сфері оборони, а також виконання Плану економічного зростання для Молдови, на який ЄС виділив 1,9 мільярда євро.

Захід має і політичне значення напередодні парламентських виборів у Молдові, які пройдуть цьогоріч.

«Саміт чітко свідчить: Молдова перебуває в процесі вступу до Європейського Союзу, за що я дякую всім громадянам, які день у день обирають шлях миру, демократії та процвітаючого майбутнього для Молдови», - ідеться в дописі Санду на фейсбук-сторінці.

  • Напередодні стало відомо, що завершився двосторонній скринінг по чотирьох кластерах переговорів про вступ Молдови до ЄС.
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