У Туреччині затримали понад 150 осіб, зокрема ексмера та членів опозиції

У турецькому місті Ізмір вранці 1 липня затримали 157 осіб, зокрема членів опозиційної партії та колишнього мера Тунджа Сойєра.
Як пише Reuters, про це повідомив телеканал NTV.
Прокурор Ізміра наказав провести затримання рано вранці в рамках розслідування корупції, тендерних маніпуляцій та шахрайства.
Мурат Бакан, депутат Ізміра від головної опозиційної Республіканської народної партії (CHP) заявив, що, окрім ексмера, затримали також високопосадовців та голову регіонального осередку партії.
Бакан, заявив, що затримання схожі на "операцію у Стамбулі" додавши, що, схоже, це "судова система діє за вказівками".У турецьких ЗМІ пишуть, що розслідування щодо муніципалітету Ізміра частково стосується потенційної корупції за участю компаній-субпідрядників.
- Нещодавно турецький суд постановив заарештувати адвоката ув'язненого мер Стамбула Екрема Імамоглу Мехмета Пехлівана за звинуваченням у членстві в "злочинному угрупованні".
- Імамоглу ув'язнили у березні 2025 року за звинуваченнями в корупції, за кілька днів до того, як він мав оголосити про свою участь у президентських виборах 2028 року.
- Арешт викликав загальнонаціональні протести. З того часу десятки інших осіб, включаючи мерів районів від головної опозиційної Республіканської народної партії (CHP), були переслідувані або ув'язнені за аналогічними звинуваченнями.
- Головна опозиційна партія звинуватила уряд у використанні судової справи, щоб заборонити Імамоглу балотуватися на виборах та перебати владу у Стамбулі, найбільшому місті країни з населенням близько 16 мільйонів.
- Імамоглу був обраний мером як у 2019, так і у 2024 роках.