Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
ГоловнаСвіт

У Туреччині затримали понад 150 осіб, зокрема ексмера та членів опозиції

Затримання пройшли в Ізмірі. 

У Туреччині затримали понад 150 осіб, зокрема ексмера та членів опозиції
Поліція Туреччини, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

У турецькому місті Ізмір вранці 1 липня затримали 157 осіб, зокрема членів опозиційної партії та колишнього мера Тунджа Сойєра.

Як пише Reuters, про це повідомив телеканал NTV.

Прокурор Ізміра наказав провести затримання рано вранці в рамках розслідування корупції, тендерних маніпуляцій та шахрайства.

Мурат Бакан, депутат Ізміра від головної опозиційної Республіканської народної партії (CHP) заявив, що, окрім ексмера, затримали також високопосадовців та голову регіонального осередку партії.

Бакан, заявив, що затримання схожі на "операцію у Стамбулі" додавши, що, схоже, це "судова система діє за вказівками".У турецьких ЗМІ пишуть, що розслідування щодо муніципалітету Ізміра частково стосується потенційної корупції за участю компаній-субпідрядників.

  • Нещодавно турецький суд постановив заарештувати адвоката ув'язненого мер Стамбула Екрема Імамоглу Мехмета Пехлівана за звинуваченням у членстві в "злочинному угрупованні". 
  • Імамоглу ув'язнили у березні 2025 року за звинуваченнями в корупції, за кілька днів до того, як він мав оголосити про свою участь у президентських виборах 2028 року. 
  • Арешт викликав загальнонаціональні протести. З того часу десятки інших осіб, включаючи мерів районів від головної опозиційної Республіканської народної партії (CHP), були переслідувані або ув'язнені за аналогічними звинуваченнями.
  • Головна опозиційна партія звинуватила уряд у використанні судової справи, щоб заборонити Імамоглу балотуватися на виборах та перебати владу у Стамбулі, найбільшому місті країни з населенням близько 16 мільйонів.
  • Імамоглу був обраний мером як у 2019, так і у 2024 роках.
Теми:
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies