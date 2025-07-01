У Туреччині затримали понад 150 осіб, зокрема ексмера та членів опозиції

У турецькому місті Ізмір вранці 1 липня затримали 157 осіб, зокрема членів опозиційної партії та колишнього мера Тунджа Сойєра.

Як пише Reuters, про це повідомив телеканал NTV.

Прокурор Ізміра наказав провести затримання рано вранці в рамках розслідування корупції, тендерних маніпуляцій та шахрайства.

Мурат Бакан, депутат Ізміра від головної опозиційної Республіканської народної партії (CHP) заявив, що, окрім ексмера, затримали також високопосадовців та голову регіонального осередку партії.

Бакан, заявив, що затримання схожі на "операцію у Стамбулі" додавши, що, схоже, це "судова система діє за вказівками".У турецьких ЗМІ пишуть, що розслідування щодо муніципалітету Ізміра частково стосується потенційної корупції за участю компаній-субпідрядників.