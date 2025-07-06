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Трамп запровадив стан стихійного лиха у штаті Техас, де від повені вже загинуло близько 70 людей

За даними місцевої влади, під час пошуково-рятувальної операції було врятовано та доставлено в безпечне місце 850 людей.

Трамп запровадив стан стихійного лиха у штаті Техас, де від повені вже загинуло близько 70 людей
Техас, повінь
Фото: EPA/UPG

У штаті Техас в окрузі Керр оголошено стан стихійного лиха, де через масштабну повінь.

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Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social, передає "Радіо Свобода".

Трамп зазначив, що багато людей загинуло, також є зниклі безвісти. Ведеться ліквідація наслідків, вдалося врятувати понад 850 людей.

"Адміністрація президента продовжує тісно співпрацювати з лідерами штатів та місцевими лідерами. Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем вчора була на місці подій разом з губернатором Грегом Ебботтом, який наполегливо працює, щоб допомогти людям свого великого штату", – додав він.

Кількість загиблих від повені склала вже 69 людей, з яких 59 загиблих саме в окрузі Керр - 38 дорослих та 21 дитина. 12 осіб вважаються зниклими безвісти – мова йде про 11 дітей та їхнього вожатого з приватного табору "Містик". Табір потрапив під удар стихії, більшість загиблих була саме звідти.

Найсильніші зливи викликали раптову повінь на річці Гуадалупа в Техасі в ніч проти 4 липня. Повідомлялося, що рівень води піднявся на 8 метрів лише за 45 хвилин. Серед зниклих безвісти – 27 дітей із християнського літнього табору для дівчаток Camp Mystic, що розташовувався на березі річки.

За даними місцевої влади, під час пошуково-рятувальної операції було врятовано та доставлено в безпечне місце 850 людей.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив співчуття Сполученим Штатам у зв’язку зі смертоносними повенями у Техасі.
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