Через повені у Техасі загинули щонайменше 24 людини (оновлено)

В американському штаті Техас неочікувана повінь призвела до загибелі щонайменше 24 людей у місцевості, яка не була обладнана системою сповіщення про природну стихію. Раніше влада повідомляла про 13 загиблих.

Як пише BBC, наразі тривають пошуки до 25 дівчаток, що відпочивали у літньому таборі і опинилися в полоні води. Батьки не можуть забрати своїх дітей з небезпечної зони через затоплення доріг.

Чиновники розповіли, що рівень води піднявся на 8 метрів буквально за 45 хвилин. Інформація щодо постраждалих та загиблих буде уточнюватися, очікуються нові жертви.

У Техасі скасували усі святкові заходи, заплановані на честь Дня незалежності Сполучених Штатів.

Чиновники заявили, що пошуково-рятувальні операції за участю гелікоптерів, дронів та човнів триватимуть, доки всіх не знайдуть.