Гуманітарний фонд Гази повідомив про поранення двох його американських працівників

Гуманітарний фонд Гази повідомив у суботу, що двоє його американських працівників отримали поранення внаслідок атаки на пункт розподілу продуктів харчування.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що у американців кинули дві гранати. Поранені отримують медичну допомогу та перебувають у стабільному стані.

Наразі не було зрозуміло, хто відповідальний за напад. Ізраїльські військові поки ніяк це не прокоментували.

Гуманітарний фонд Гази почав розповсюджувати продуктові набори в Газі наприкінці травня, минаючи традиційні канали допомоги, зокрема Організацію Об'єднаних Націй, яка стверджує, що організація, яку підтримують США, не є ні неупередженою, ні нейтральною.

Однак у цьому фонді стверджують, що за п'ять тижнів доставили палестинцям понад 52 мільйони продуктів харчування, тоді як у інших гуманітарних груп "майже вся допомога була розграбована".

За даними ООН, з моменту зняття Ізраїлем 11-тижневої блокади допомоги Газі 19 травня, понад 400 палестинців загинули під час пошуку гуманітарної допомоги. Більшість убитих намагалися дістатися до місць розподілу допомоги.