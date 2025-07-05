Гуманітарний фонд Гази повідомив про поранення двох його американських працівників

Гуманітарний фонд Гази повідомив у суботу, що двоє його американських працівників отримали поранення внаслідок атаки на пункт розподілу продуктів харчування.
Про це пише Reuters.
Зазначається, що у американців кинули дві гранати. Поранені отримують медичну допомогу та перебувають у стабільному стані.
Наразі не було зрозуміло, хто відповідальний за напад. Ізраїльські військові поки ніяк це не прокоментували.
Гуманітарний фонд Гази почав розповсюджувати продуктові набори в Газі наприкінці травня, минаючи традиційні канали допомоги, зокрема Організацію Об'єднаних Націй, яка стверджує, що організація, яку підтримують США, не є ні неупередженою, ні нейтральною.
Однак у цьому фонді стверджують, що за п'ять тижнів доставили палестинцям понад 52 мільйони продуктів харчування, тоді як у інших гуманітарних груп "майже вся допомога була розграбована".
За даними ООН, з моменту зняття Ізраїлем 11-тижневої блокади допомоги Газі 19 травня, понад 400 палестинців загинули під час пошуку гуманітарної допомоги. Більшість убитих намагалися дістатися до місць розподілу допомоги.
- Нещодавно армія оборони Ізраїлю визнала, що розслідує звинувачення у застосуванні військовими вогню на ураження по голодних жителях Гази поблизу пунктів допомоги. Проте там категорично заперечують, що командири наказують навмисно відкривати вогонь по палестинських мирних жителях.
- У червні ЗМІ писали, що щонайменше 34 палестинці загинули у нових перестрілках на дорогах, що ведуть до центрів розподілу продуктів харчування в Смузі Гази.
- Пізніше підконтрольне ХАМАС палестинське міністерство охорони здоров'я заявило про 51 жертву та понад 200 поранених внаслідок ізраїльського удару по людях, що чекали на прибуття гуманітарної допомоги в Хан Юнісі.
- Ізраїль протягом трьох місяців блокував доставку гуманітарної допомоги до Смуги Гази, прирікши на голодування близько 2 млн людей. У травні він дозволив обмежені постачання допомоги.