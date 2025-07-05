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Гуманітарний фонд Гази повідомив про поранення двох його американських працівників

У американців кинули гранати. 

Гуманітарний фонд Гази повідомив про поранення двох його американських працівників
Смуга Гази, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Гуманітарний фонд Гази повідомив у суботу, що двоє його американських працівників отримали поранення внаслідок атаки на пункт розподілу продуктів харчування.

Про це пише Reuters. 

Зазначається, що у американців кинули дві гранати. Поранені отримують медичну допомогу та перебувають у стабільному стані.

Наразі не було зрозуміло, хто відповідальний за напад. Ізраїльські військові поки ніяк це не прокоментували. 

Гуманітарний фонд Гази почав розповсюджувати продуктові набори в Газі наприкінці травня, минаючи традиційні канали допомоги, зокрема Організацію Об'єднаних Націй, яка стверджує, що організація, яку підтримують США, не є ні неупередженою, ні нейтральною.

Однак у цьому фонді стверджують, що за п'ять тижнів доставили палестинцям понад 52 мільйони продуктів харчування, тоді як у інших гуманітарних груп "майже вся допомога була розграбована".

За даними ООН, з моменту зняття Ізраїлем 11-тижневої блокади допомоги Газі 19 травня, понад 400 палестинців загинули під час пошуку гуманітарної допомоги. Більшість убитих намагалися дістатися до місць розподілу допомоги.

  • Нещодавно армія оборони Ізраїлю визнала, що розслідує звинувачення у застосуванні військовими вогню на ураження по голодних жителях Гази поблизу пунктів допомоги. Проте там категорично заперечують, що командири наказують навмисно відкривати вогонь по палестинських мирних жителях.
  • У червні ЗМІ писали, що щонайменше 34 палестинці загинули у нових перестрілках на дорогах, що ведуть до центрів розподілу продуктів харчування в Смузі Гази.
  • Пізніше підконтрольне ХАМАС палестинське міністерство охорони здоров'я заявило про 51 жертву та понад 200 поранених внаслідок ізраїльського удару по людях, що чекали на прибуття гуманітарної допомоги в Хан Юнісі.
  • Ізраїль протягом трьох місяців блокував доставку гуманітарної допомоги до Смуги Гази, прирікши на голодування близько 2 млн людей. У травні він дозволив обмежені постачання допомоги.
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