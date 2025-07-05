Трамп: цього тижня США почнуть переговори з Китаєм про продаж TikTok

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати почнуть переговори з Китаєм у понеділок або вівторок щодо можливої угоди щодо TikTok.
Американського президента цитує Reuters.
Трамп сказав, що Сполучені Штати "практично" мають цю угоду.
"Я думаю, що ми почнемо у понеділок чи вівторок... розмови з Китаєм, можливо, з президентом Сі або одним із його представників, але ми майже досягли угоди", – сказав Трамп журналістам у літаку Air Force One.
Минулого місяця Трамп продовжив до 17 вересня термін, до якого китайська компанія ByteDance мала продати американські активи TikTok.
Навесні працювали над угодою про виділення американського відділення TikTok у нову фірму, що базується в США, більшістю власників якої були би американські інвестори та керувати нею. Але цей проєкт призупинили після того, як Китай заявив, що не схвалить такого плану після оголошення Трампом високих тарифів на китайські товари.
Трамп заявив, що Сполученим Штатам, ймовірно, доведеться отримати схвалення угоди від Китаю. Коли його запитали, наскільки він впевнений, що Китай погодиться на угоду, він відповів, не впевнений у цьому повністю.
"Я не впевнений, але думаю, що так. У нас з президентом Сі чудові стосунки, і я думаю, що це добре для них. Я думаю, що угода добра для Китаю, і вона добра для нас", – сказав Трамп.
- Наприкінці червня Трамп заявив, що він визначив покупця для американських операцій TikTok, але не назвав переможця торгів.
- Перед цим він підписав указ, який відтерміновує закриття китайського додатка TikTok до 17 вересня.
- Минулого року Конгрес США ухвалив закон, який вимагає продажу додатку, посилаючись на міркування національної безпеки. Згідно із законом, президентові дозволялося вдатися до одного продовження. Але Трамп дотримується позиції, що TikTok у США може коштувати до одного трильйона доларів, і неодноразово демонстрував готовність виступити посередником в угоді.
- Спроби продажу значною мірою зупинилися, оскільки торговельні зв'язки між США та Китаєм зіпсувалися через перемовини про мита. До того, як Трамп оголосив про широкомасштабні тарифи у квітні, повідомлялося, що угода близька, її просував консорціум американських інвесторів, включно з Oracle, Blackstone та венчурною компанією Andreessen Horowitz.