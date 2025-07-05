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Bloomberg: BlackRock припинив пошук інвесторів для відновлення України

Речник BlackRock заявив, що фірма завершила свою безоплатну консультаційну роботу щодо Фонду розвитку України у 2024 році.

Bloomberg: BlackRock припинив пошук інвесторів для відновлення України
BlackRock
Фото: EPA/UPG

На початку цього року американська корпорація BlackRock припинила пошук інвесторів для підтримки багатомільярдного Фонду відновлення України після перемоги Дональда Трампа у президентських виборах, пише Bloomberg.

Фонд мав бути представлений на Конференції з відновлення України наступного тижня в Римі, був близький до отримання початкової підтримки від структур, які фінансуються урядами Німеччини, Італії та Польщі.

Однак у січні BlackRock вирішила призупинити переговори з інституційними інвесторами через відсутність інтересу на тлі зростаючої невизначеності щодо майбутнього України.

Як зазначав торік заступник голови BlackRock Філіпп Хільдебранд, фонд мав забезпечити щонайменше $500 млн від країн, банків розвитку та донорів, а також $2 млрд від приватних інвесторів. 

За оцінками Світового банку та інших організацій, загальна вартість відновлення України після повномасштабного вторгнення Росії може перевищувати $500 млрд.

Речник BlackRock заявив, що фірма завершила свою безоплатну консультаційну роботу щодо Фонду розвитку України у 2024 році та наразі не бере участі в "жодному активному мандаті" з українським урядом. "Єдині розмови, які впливають на наше прийняття рішень, – це розмови з нашими клієнтами", – додав речник.

Деякі джерела повідомили, що BlackRock мали представити в Італії під час Конференції з відновлення України 10-11 липня, на якій мали бути присутні Джорджія Мелоні  та Володимир Зеленський з України, хоча точні строки офіційно не оголошували.

У Франції зараз працюють над альтернативною ініціативою, яка має замінити скасований фонд BlackRock. Проте, за словами джерел, без підтримки США ефективність нового плану під питанням.
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