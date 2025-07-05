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У середині липня в польському уряді оголосять про масштабні зміни

Зокрема можуть скоротити міністрів та об'єднати деякі міністерства. 

У середині липня в польському уряді оголосять про масштабні зміни
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Приблизно 15 липня у Польщі можуть оголосити про масштабні зміни в уряді. Зокрема можуть скоротити міністрів та об'єднати деякі міністерства. 

Як пише RMF24, про це стало відомо після чотирьохгодинної розмови прем’єр-міністра країни Дональда Туска із спікером Сейму Шимоном Головнею і лідерами Польської селянської партії Владиславом Косіняком-Камишем та Влодзіміром Чажастим. 

Туск запропонував скоротити кількість міністрів та заступників міністрів на 20% і створити два великих міністерства економіки та енергетики. Йдеться про об'єднання міністерств науки та цифровізації, освіти та спорту, а також створення суперміністерства економіки.

У мінімальному варіанті це буде об'єднане Міністерство розвитку і технологій з Міністерством промисловості. У другому варіанті, окрім цих двох міністерств, до суперміністерства також входитиме Міністерство фінансів. Також існує концепція включення до суперміністерства деяких або всіх компетенцій Міністерства державного майна.

Інший варіант полягає у скасуванні повноважних представників у ранзі міністрів та включенні їх до складу державних секретарів або заступників державних секретарів у міністерствах або ж залишенні їх у Канцелярії Прем'єр-міністра.Як повідомив видання речник уряду Адам Шлапка, деталі оприлюднять приблизно 15 липня. Ця дата відповідає попередній заяві прем'єр-міністра Дональда Туска. 

Глава уряду анонсував майбутню реконструкцію ще в середині червня – тоді він говорив про необхідність зміни структури Ради Міністрів, а також анонсував "нові обличчя" в уряді. 

Речник уряду Адам Шлапка підтвердив, що Туск вирушив на зустріч із партнерами по коаліції з готовою пропозицією щодо форми уряду. І що метою реконструкції є ефективніше управління державою. 

Деякі ЗМІ писали, що на зустрічі йшлося про те, щоб Туска на посаді прем'єр-міністра замінив чинний міністр закордонних справ Радослав Сікорський.

  • 11 червня Сейм Польщі проголосував за вотум довіри уряду Дональда Туска.
  • Перед цим польський прем'єр анонсував перестановки в уряді. 
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