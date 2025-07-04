Навроцький оголосив перше важливе кадрове рішення - одразу зі скандалом

Переможець президентських виборів у Польщі Кароль Навроцький заявив, що головою Бюро національної безпеки за його поданням як глави держави стане Славомір Ценкевич.

Як пише "Європейська правда", рішення прийдешнього польського лідера викликало суперечливу реакцію. Ценкевич відомий в першу чергу як голова комісії, яка мала у 2023 році розслідувати "російський вплив" на тодішнього лідера опозиції, а нині прем'єр-міністра країни Дональда Туска. Цей крок керівної партії "Право і справедливість" очевидно сприймався як брудна політична боротьба проти конкурента на виборах.

На цьому неприємний послужний список Ценкевича не завершується. Попри свою залученість до питань національної безпеки, посадовець навіть не має доступу до секретної державної інформації. Його було призупинено на час розслідування справи щодо розголошення чутливої оборонної інформації колишнім міністром Маріушем Блащаком, у якому Ценкевич теж фігурує.