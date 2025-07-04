«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
AIM-132 за російські гроші
AIM-132 за російські гроші
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
ГоловнаСвіт

Навроцький оголосив перше важливе кадрове рішення - одразу зі скандалом

Новообраний президент Польщі визначився із важливою безпековою посадою.

Навроцький оголосив перше важливе кадрове рішення - одразу зі скандалом
Славомір Ценкевич
Фото: "Радіо Польське"

Переможець президентських виборів у Польщі Кароль Навроцький заявив, що головою Бюро національної безпеки за його поданням як глави держави стане Славомір Ценкевич.

Як пише "Європейська правда", рішення прийдешнього польського лідера викликало суперечливу реакцію. Ценкевич відомий в першу чергу як голова комісії, яка мала у 2023 році розслідувати "російський вплив" на тодішнього лідера опозиції, а нині прем'єр-міністра країни Дональда Туска. Цей крок керівної партії "Право і справедливість" очевидно сприймався як брудна політична боротьба проти конкурента на виборах.

На цьому неприємний послужний список Ценкевича не завершується. Попри свою залученість до питань національної безпеки, посадовець навіть не має доступу до секретної державної інформації. Його було призупинено на час розслідування справи щодо розголошення чутливої оборонної інформації колишнім міністром Маріушем Блащаком, у якому Ценкевич теж фігурує.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies