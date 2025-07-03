Президент Європейської ради анонсував ухвалення невдовзі 18-го пакету санкцій проти Росії

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн додала, що до кінця року Україна має отримати 2 млн снарядів.

Євросоюз скоро затвердить 18-ий пакет санкцій проти Росії.

Таку заяву зробив президент Європейської ради Антоніу Кошта на брифінгу за участі прем’єрки Данії Метте Фредеріксен, українського президента Володимира Зеленського та президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

«Ми будемо продовжувати тиснути на Росію через санкції. Минулого тижня ми продовжили всі наші санкції ще на 6 місяців. 18-ий пакет санкцій скоро буде прийнятий», - сказав Кошта.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн додала, що російська економіка переживає складний період – інфляція сягнула 10%, а «перегріта війною економіка доходить до своєї межі і для нас важливо збільшувати тиск», щоб країна-агресор таки сіла за стіл переговорів.

Також фон дер Ляєн нагоосила на підтримці України. Так, до кінця року ЄС поставить 2 млн снарядів. Крім того, за слвоами президентки Єврокомісії, партнери інвестували 1,2 млрд у підсилення української оборони.