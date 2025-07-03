Зеленський сподівається днями обговорити із Трампом допомогу США

Президент Володимир Зеленський сподівається, що у п’ятницу або у найближчі дні проведе розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про це він заявив на пресконференції в Данії, передає "Інтерфакс-Україна".

"А що щодо наших двосторонніх відносин зі Сполученими Штатами та цієї підтримки? Тож, я сподіваюся, що, можливо, завтра або найближчими днями я поговорю про це з президентом Трампом", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна розраховує на продовження американської підтримки, оскільки існують "деякі питання", які, на жаль, Європа на сьогодні не може вирішити. За словами президента мова йде про ракети для систем ППО Patriot, а також самі системи.

Зеленський додав, що Україна розраховує також і на власне виробництво, і для цього необхідно більше фінансування. За його словами, сьогодні в Данії обговорювалося це питання.

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