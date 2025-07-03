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Зеленський сподівається днями обговорити із Трампом допомогу США

Президент наголосив, що Україна розраховує на продовження американської підтримки. 

Зеленський сподівається днями обговорити із Трампом допомогу США
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський сподівається, що у п’ятницу або у найближчі дні проведе розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про це він заявив на пресконференції в Данії, передає "Інтерфакс-Україна".

"А що щодо наших двосторонніх відносин зі Сполученими Штатами та цієї підтримки? Тож, я сподіваюся, що, можливо, завтра або найближчими днями я поговорю про це з президентом Трампом", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна розраховує на продовження американської підтримки, оскільки існують "деякі питання", які, на жаль, Європа на сьогодні не може вирішити. За словами президента мова йде про ракети для систем ППО Patriot, а також самі системи.

Зеленський додав, що Україна розраховує також і на власне виробництво, і для цього необхідно більше фінансування. За його словами, сьогодні в Данії обговорювалося це питання. 

Допомога США 

  • Днями стало відомо, що США зупиняють допомогу Україні, передану в рамках каденції Джо Байдена. Офіційно - для ревізії залишків після війни на Близькому Сході проти Ємену, відбиття ракетних ударів по Ізраїлю та бомбардування Ірану.  Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Ціна зупинки американської допомоги".
  • Видання Politico повідомило, що рішення міністерства оборони США зупинити постачання деякої збройної допомоги Україні здивувало навіть тих людей, які зазвичай були добре обізнаними з подібними рішеннями. Зокрема – членів Конгресу, посадовців Держдепу і ключових європейських союзників. 
  • Україна тривалий час наголошувала, що їй критично необхідна протиповітряна оборона, і висловлювала готовність купити в США системи Patriot. Придбання оборонного пакету Володимир Зеленський нещодавно обговорював із Дональдом Трампом на зустрічі.
  • МЗС викликло тимчасового повіреного у справах США в Україні і наголосило, що будь-яка затримка в наданні допомоги лише стимулюватиме Росію до продовження терору.
  • Міноборони України сказало, що не отримувало офіційних попереджень про це рішення. Воно анонсувало дзвінок з американськими колегами для з’ясування обставин.
  • США і раніше зупиняли допомогу, погоджену ще попередньою адміністрацією. 
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