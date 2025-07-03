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Спека далі охоплює Європу, кількість жертв високої температури зросла

Чотири людини загинули в Іспанії, двоє у Франції та двоє в Італії.

Спека далі охоплює Європу, кількість жертв високої температури зросла
Фото: EPA/UPG

Літня спека продовжує охоплювати більшу частину Європи, кількість жертв спеки зросла до восьми осіб, пише Reuters.

Чотири людини загинули в Іспанії, двоє у Франції та двоє в Італії. Раніше повідомлялося про 6 жертв спеки.

Підвищення температури викликало тривогу в галузі охорони здоров'я та спричинило лісові пожежі, а також змусило закрити ядерний реактор на швейцарській електростанції.

Іспанські чиновники заявили, що лісова пожежа в Каталонії забрала життя двох людей напередодні, а влада повідомила про смерті, пов'язані зі спекою, також в Естремадурі та Кордові. Міністр енергетики Франції повідомив про дві смерті, пов'язані зі спекою, ще 300 осіб госпіталізували.

Італія оголосила червоний рівень небезпеки для 18 міст, тоді як у Німеччині, за прогнозами, температура в деяких районах досягне 40 градусів Цельсія, що зробить цей день найспекотнішим у році.

Через спеку на пляжі на Сардинії загинули двоє чоловіків старших за 60 років, повідомляє інформаційне агентство ANSA.

Синоптик Meteo France повідомив, що червоний рівень небезпеки залишається для кількох районів центральної Франції.

Туреччина, яка на початку тижня боролася з пожежами на кількох напрямках, через що тимчасово евакуювали близько 50 тисяч людей, заявила, що пожежі значною мірою локалізовані.

За словами офіційних осіб, пожежа у вівторок у регіоні Каталонія в Іспанії знищила кілька ферм і охопила територію протяжністю близько 40 км, перше ніж її вдалося локалізувати.

  • Вчені назвали Європу частиною світу, що найшвидше нагрівається: нинішня літня спека вважається "винятковою" через ранній час підняття температур.
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