Данія вважає, що Європа має й надалі інвестувати в американське озброєння

При цьому Європа повинна більше зосередитися на розвитку власних оборонних технологій.

Попри напружені відносини з адміністрацією Дональда Трампа, міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що європейські країни повинні продовжувати закупівлю військової техніки зі США, цитує Euractiv.

«Незважаючи на складні стосунки з президентом Трампом, це не причина розривати оборонні зв’язки з США», — сказав Поульсен під час брифінгу у Копенгагені.

Він зазначив, що не бачить «безпосередньої загрози» територіальній цілісності Данії попри нещодавні заяви американського президента щодо контролю над Ґренландією, але наголосив на «сильній підтримці з боку європейських країн» у цьому питанні.

«Європейці все ще мають інвестувати у військові спроможності США», — зазначив міністр, навівши закупівлі винищувачів F-35 як приклад. Водночас він наголосив, що Європа повинна більше зосередитися на розвитку власних оборонних технологій, бо «це зробить нас менш залежними від США».

Поульсен також підтвердив, що Данія готова інвестувати ще 1,5 мільярда євро в оборонні проєкти для України, включно з виробництвом артилерії, дронів і ракет.

Данія наразі головує в Раді ЄС і планує зробити оборону одним із головних пріоритетів свого мандату.