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Наступного тижня Європарламент голосуватиме за вотум недовіри Урсулі фон дер Ляєн

Очікують, що голосування не буде успішним для опонентів фон дер Ляєн.

Наступного тижня Європарламент голосуватиме за вотум недовіри Урсулі фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наступного четверга зіткнеться з голосуванням щодо вотуму недовіри в Європейському парламенті, пише Euractiv.

Ініціатором процедури виступив румунський євродепутат від праворадикальної партії AUR Георге Піперя.

Мотиваційний документ офіційно подали минулого тижня. Він зібрав 74 підписи — мінімально необхідну кількість для початку процедури. Попри те, що кілька депутатів згодом відкликали свою підтримку, Піперя 2 липня заявив, що під зверненням наразі стоять уже 79 підписів.

Президентка Європарламенту Роберта Метсола поінформувала Конференцію президентів (орган, який формує порядок денний парламенту), що ініціатива відповідає всім вимогам згідно з регламентом.

Обговорення ініціативи відбудеться в понеділок, а голосування — в четвер під час пленарного засідання в Страсбурзі.

Очікується, що голосування не набере достатньої кількості голосів для ухвалення рішення.

  • Справа стосується скандалу, що пов'язаний з пандемією Covid-19 та закупівлею вакцин. 
  • У травні суд ЄС виніс рішення проти Єврокомісії щодо публікації текстових повідомлень між фон дер Ляєн та головним виконавчим директором Pfizer Альбертом Бурлою під час переговорів щодо постачання вакцин проти Covid у 2021 році. Справа отримала назву Pfizergate. 
  • У листопаді 2022 року журналістам The New York Times відмовили у доступі до листування із 1 січня 2021 року по 11 травня 2022 року, яке мало би прояснити багатомільярдну угоду щодо закупівлі вакцин.
  • Комісія відхилила запит, заявивши, що фон дер Ляєн не зберігала ці повідомлення і що вони не кваліфікуються як документи ЄС, що підлягають запитам щодо свободи інформації згідно з правилами прозорості.
  • Однак суд скасував це рішення та заявив, що своєю відмовою комісія не дотрималася закону ЄС про доступ до документів і "не надала правдоподібного пояснення для обґрунтування відсутності запитуваних документів".
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