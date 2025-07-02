Наступного тижня Європарламент голосуватиме за вотум недовіри Урсулі фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наступного четверга зіткнеться з голосуванням щодо вотуму недовіри в Європейському парламенті, пише Euractiv.
Ініціатором процедури виступив румунський євродепутат від праворадикальної партії AUR Георге Піперя.
Мотиваційний документ офіційно подали минулого тижня. Він зібрав 74 підписи — мінімально необхідну кількість для початку процедури. Попри те, що кілька депутатів згодом відкликали свою підтримку, Піперя 2 липня заявив, що під зверненням наразі стоять уже 79 підписів.
Президентка Європарламенту Роберта Метсола поінформувала Конференцію президентів (орган, який формує порядок денний парламенту), що ініціатива відповідає всім вимогам згідно з регламентом.
Обговорення ініціативи відбудеться в понеділок, а голосування — в четвер під час пленарного засідання в Страсбурзі.
Очікується, що голосування не набере достатньої кількості голосів для ухвалення рішення.
- Справа стосується скандалу, що пов'язаний з пандемією Covid-19 та закупівлею вакцин.
- У травні суд ЄС виніс рішення проти Єврокомісії щодо публікації текстових повідомлень між фон дер Ляєн та головним виконавчим директором Pfizer Альбертом Бурлою під час переговорів щодо постачання вакцин проти Covid у 2021 році. Справа отримала назву Pfizergate.
- У листопаді 2022 року журналістам The New York Times відмовили у доступі до листування із 1 січня 2021 року по 11 травня 2022 року, яке мало би прояснити багатомільярдну угоду щодо закупівлі вакцин.
- Комісія відхилила запит, заявивши, що фон дер Ляєн не зберігала ці повідомлення і що вони не кваліфікуються як документи ЄС, що підлягають запитам щодо свободи інформації згідно з правилами прозорості.
- Однак суд скасував це рішення та заявив, що своєю відмовою комісія не дотрималася закону ЄС про доступ до документів і "не надала правдоподібного пояснення для обґрунтування відсутності запитуваних документів".