ХАМАС відмовився від пропозиції Трампа про 60-денне припинення вогню в Газі, — ЗМІ

ХАМАС відмовився від пропозиції президента США Дональда Трампа про 60-денне припинення вогню в Газі. В угрупованні наполягають на угоді, що покладе край війні, пише Associated Press.
Представник ХАМАСу Тахер аль-Нуну заявив, що бойовики «готові та серйозно налаштовані на досягнення угоди».
Він сказав, що ХАМАС «готовий прийняти будь-яку ініціативу, яка чітко веде до повного припинення війни».
За словами єгипетського чиновника, делегація ХАМАС зустрінеться з єгипетськими та катарськими посередниками в Каїрі, щоб обговорити цю пропозицію.
- Раніше Трамп заявив, що Ізраїль погодив умови 60-денного припинення вогню в Газі та закликав ХАМАС прийняти пропозицію, перш ніж ситуація "погіршиться".