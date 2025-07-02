ХАМАС відмовився від пропозиції Трампа про 60-денне припинення вогню в Газі, — ЗМІ

Делегація ХАМАС зустрінеться з єгипетськими та катарськими посередниками в Каїрі

ХАМАС відмовився від пропозиції президента США Дональда Трампа про 60-денне припинення вогню в Газі. В угрупованні наполягають на угоді, що покладе край війні, пише Associated Press.

Представник ХАМАСу Тахер аль-Нуну заявив, що бойовики «готові та серйозно налаштовані на досягнення угоди».

Він сказав, що ХАМАС «готовий прийняти будь-яку ініціативу, яка чітко веде до повного припинення війни».

За словами єгипетського чиновника, делегація ХАМАС зустрінеться з єгипетськими та катарськими посередниками в Каїрі, щоб обговорити цю пропозицію.