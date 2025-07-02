Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ГоловнаСвіт

ХАМАС відмовився від пропозиції Трампа про 60-денне припинення вогню в Газі, — ЗМІ

Делегація ХАМАС зустрінеться з єгипетськими та катарськими посередниками в Каїрі

ХАМАС відмовився від пропозиції Трампа про 60-денне припинення вогню в Газі, — ЗМІ
Фото: EPA/UPG

ХАМАС відмовився від пропозиції президента США Дональда Трампа про 60-денне припинення вогню в Газі. В угрупованні наполягають на угоді, що покладе край війні, пише Associated Press.

Представник ХАМАСу Тахер аль-Нуну заявив, що бойовики «готові та серйозно налаштовані на досягнення угоди».

Він сказав, що ХАМАС «готовий прийняти будь-яку ініціативу, яка чітко веде до повного припинення війни».

За словами єгипетського чиновника, делегація ХАМАС зустрінеться з єгипетськими та катарськими посередниками в Каїрі, щоб обговорити цю пропозицію. 
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies