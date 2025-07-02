​Соціалістичний дрейф Демпартії США: що означає перемога Мамдані на праймериз у Нью-Йорку

24 червня праймериз на посаду кандидата в мери Нью-Йорка від Демократичної партії несподівано виграв член громадсько-політичного руху «Демократичні соціалісти Америки» 33-річний мусульманин-шиїт Зоран Мамдані . Він отримав 43,5 % голосів і здолав іншого висуванця від демократів — колишнього губернатора штату Нью-Йорк і фаворита істеблішменту Демпартії Ендрю Куомо. Третє місце посів міський контролер, прогресист Бред Ландер, за якого проголосували 11,3 % учасників праймериз.

Фото: EPA/UPG Кандидат у мери від Демократичної партії Зоран Мамдані після дебатів у Нью-Йорку, 12 червня 2025 р.

Народжений в Уганді в сім’ї індійсько-угандійського професора й індійсько-американської кінорежисерки, 33-річний член Асамблеї штату Нью-Йорк Мамдані був практично невідомий широкій публіці, коли восени минулого року вирішив спробувати сили в боротьбі за крісло мера. Але під час праймериз швидко наростив популярність завдяки особистому спілкуванню, вірусним відео й популістським пропозиціям, які знайшли особливо широкий відгук серед молоді.

Політичні погляди мусульманина-соціаліста Мамдані — це специфічна суміш лівого популізму й ідей соціальної справедливості в постмодерній версії. Серед його пропозицій — запровадження у Нью-Йорку безкоштовного громадського транспорту, заборона підвищувати вартість проїзду в метро, замороження розміру орендної плати та її подальший контроль, безкоштовна дошкільна освіта, створення мережі муніципальних продуктових магазинів з низькими цінами. Переможець демократичних праймериз пропонує підняти корпоративний податок з 7,25 % до 11 % і додатково стягувати 2 % з тих, хто заробляє понад 1 млн доларів. Також Мамдані планує профілактувати насильство замість посилювати поліцію і створити департамент соціальної безпеки. Кандидат у мери хоче масово будувати доступне муніципальне житло й підвищити мінімальну зарплату в місті до 30 доларів за годину. Обіцяє захистити мігрантів від депортацій, використовуючи статус Нью-Йорка як міста-притулку.

Фото: EPA/UPG Зоран Мамдані спілкується з журналістами після дебатів у Нью-Йорку, 12 червня 2025 року.

Епатажності Зорану Мамдані додає його пропалестинська позиція та участь у акціях протесту проти політики Ізраїлю. 8 жовтня 2023 року — наступного дня після нападів ХАМАС — він опублікував заяву, в якій засудив Ізраїль і зазначив, що «справедливий і міцний мир може початися лише шляхом припинення окупації та ліквідації апартеїду». Проте політик не згадав про терористичну атаку ХАМАС 7 жовтня. При цьому, за даними опитувань, за Мамдані проголосували близько 20 % єврейських виборців-демократів, його також підтримав конгресмен Джеральд Надлер, один з найвідоміших єврейських лідерів міста. Загалом виборці-євреї становлять приблизно 13 % електорату Нью-Йорка, значна частина з них традиційно голосує саме за демократів.

Підтримка палестинців і сповідування ісламу не заважає Мамдані бути активним прихильником гендерної ідеології. 33-річний політик брав участь у демонстраціях проти виконавчого указу Трампа про заборону фінансування лікарень, які проводять операції зі зміни статі для дітей і підлітків. У задумах демократа-соціаліста зробити Нью-Йорк містом-притулком для ЛГБТК, виділити кошти для розширення гендерно підтверджувальної допомоги і створити спеціальне управління, що влагоджуватиме такі проблеми.

Фото: EPA/UPG Зоран Мамдані

Популярність Мамдані у Нью-Йорку — це наслідок політичного ліволіберального перекосу, характерного для низки великих міст США. А також результат одного з найбільших розривів у доходах між найбагатшими й найбіднішими жителями в Америці. Та перемога на праймериз Демократичної партії ще не гарантує йому успіху на виборах, які відбудуться 4 листопада.

За посаду мера Великого Яблука молодому соціалісту доведеться поборотися з кількома досвідченими політиками. Чинного мера Нью-Йорка Еріка Адамса обрали у 2021 році за підтримки Демократичної партії. Адамс — фігурант корупційного скандалу, однак розслідування Мін’юсту вимагає припинити Дональд Трамп, якого чинний мер активно підтримує. Зараз Адамс балотується як незалежний кандидат. Від Республіканської партії в перегонах братиме участь Кертіс Сліва, ведучий токшоу, лідер громадської організації Guardian Angels, члени якої патрулюють Нью-Йорк, щоб запобігати злочинності. Сліва вже кандидував від республіканців 2021 року, але програв Адамсу. Не виключено, Ендрю Куомо теж спробує поборотися за посаду мера, проте без офіційної підтримки Демпартії. Ще один кандидат у мери — незалежний адвокат Джим Волден, має примарні шанси вплинути на перебіг виборчої кампанії.

Моделювання Мангеттенського інституту політичних досліджень від 10–16 червня свідчить, що Мамдані може розраховувати на 33 % голосів виборців. Чинний мер Адамс набрав би 19 %, а республіканець Сліва — 16 %. У Волдена було б близько 5 %. Проте 28 % виборців за такого складу претендентів на мерське крісло не змогли визначитися, за кого віддали б голос.

Фото: EPA/UPG Зліва направо кандидати на посаду мера від Демократичної партії: Адрієнн Адамс, Бред Ландер, Джессіка Рамос, Зеллнор Майрі, Ендрю Куомо, Вітні Тілсон, Зоран Мамдані, Майкл Блейк і Скотт Стрінгер — беруть участь у дебатах у Нью-Йорку, 4 червня 2025 року.

Опитування, проведене незалежною Honan Strategy Group через 48 годин після приголомшливої перемоги Мамдані, показало: і Мамдані, і Куомо отримують 39 % підтримки в п'ятисторонніх перегонах між ними, кандидатом від Республіканської партії Кертісом Слівою, незалежним кандидатом Джимом Волденом і чинним мером Еріком Адамсом, який міг би претендувати лише на 13 % голосів.

Водночас це дослідження демонструє: колишній губернатор штату Нью-Йорк поки що залишається єдиним, хто має шанси перемогти Мамдані на виборах. Якщо Куомо не буде в бюлетені, Мамдані випередить Адамса на 15 %. Але якщо чинний мер Великого Яблука вирішить не брати участі в перегонах, Куомо зможе на кілька відсотків обійти ліворадикального однопартійця.

Фото: EPA/UPG На екрані кандидат на посаду мера Нью-Йорка, колишній губернатор Ендрю Куомо посідає друге місце після Зорана Мамдані, Нью-Йорк, 24 червня 2025 р.

Перемога Мамдані на праймериз засвідчила локальний тріумф ліворадикального крила Демпартії, до якого належать такі постаті, як Берні Сандерс й Александрія Окасіо-Кортес. Наслідки цієї події можуть вийти далеко за межі Нью-Йорка і вплинути на американські політичні розклади. Чимало американських коментаторів припускає, що Мамдані — це провісник майбутньої зміни поколінь у Демпартії та її подальшого дрейфу до соціалістичної ідеології. Але остаточні висновки робити поки що зарано. Гіпотетичний виграш політика з соціалістичним ухилом на виборах мера найбільшого міста США може ще більше поляризувати демократів зсередини і загострити дискусії про партійну ідеологію. Але, мабуть, важливіше те, що успіх Мамдані сигналізує про зростання лівого популізму як провідної альтернативи MAGA. І це не дуже хороший сигнал.

Було б дивно, якби приголомшливим успіхом такої суперечливої постаті не скористалися політичні опоненти. Республіканці вже почали критикувати Мамдані як лівого екстреміста, чия комуністична політика призведе до банкрутства міста. Раніше вони доволі успішно застосували таку тактику проти віцепрезидентки Камали Гарріс.

Дональд Трамп також відреагував на перемогу Мамдані на праймериз Демпартії в Нью-Йорку і назвав його божевільним комуністом. За словами американського президента, він не може повірити в те, що відбувається і що це жахлива річ для Америки.

Фото: EPA/UPG Президент США Дональд Трамп відповідає на запитання ЗМІ під час пресконференції в Білому домі 27 червня 2025 року.

«Він буде найефективнішим суперником для республіканців у національному масштабі, — сказала CNN республіканка-конгресвумен Еліс Стефанік. — Це уявлення про те, де сьогоднішня Демократична партія, наскільки вона змістилася ліворуч і наскільки радикалізувалася. Кожен демократ, не лише в Нью-Йорку, а й по всій країні». Також політикиня, яка планує поборотися за посаду губернатора штату Нью-Йорк, зізналася, що можливе мерство Мамдані викликає в неї нудоту.

Але Зоран Мамдані також отримав слова підтримки звідти, звідки ніхто не чекав. Колишній ведучий Fox News Такер Карлсон і скандальна конгресвуменка-республіканка Марджорі Тейлор Грін похвалили кандидата від Демократичної партії за його прихильність до проблем рядових жителів Нью-Йорка й ігнорування зовнішньополітичних питань.

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Демократи опинилися перед складною дилемою: для успіху на наступних виборах їм конче необхідно залучати голоси поміркованих і незалежних виборців, яких лякає лівий радикалізм окремих представників партії. З іншого боку, через лівий дискурс, який кілька десятиліть панував у системі освіти й інформаційному просторі США, у середовищі Демпартії поширилися соціалістичні й навіть неомарксистські ідеї. І перемога Мамдані може порушити хиткий баланс сил на користь лівого крила партії.