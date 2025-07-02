Трамп хоче замінити бунтівного сенатора на невістку

Президент США Дональд Трамп заявив, що його невістка Лара має стати наступною сенаторкою від Північної Кароліни після того, як представник штату відмовився підтримати бюджетний законопроєкт Білого дому.

Як пише Reuters, Том Тілліс виявився одним із трьох республіканців у Сенаті, які проголосували проти улюбленого трампівського "Великого Прекрасного Законопроєкту", який передбачає зниження податків, зростання витрат на оборону та імміграційні служби і збільшення "стелі" державного боргу. Через демарш однопартійця президента голоси розподілилися порівну - тож довелося залучати до ухвалення рішення віцепрезидента Джей Ді Венса.

Тілліс після суперечки з главою держави оголосив, що не буде брати участь у виборах наступного року. Тож Трамп одразу ж запропонував замінити його у Сенаті дружиною його сина Еріка Ларою, яка народилася у Північній Кароліні, хоча зараз проживає у Флориді.

Лара Трамп під час виборчої кампанії свого свекра була співголовою Національного комітету Республіканської партії. Після призначення Марко Рубіо державним секретарем вона натякала на можливе потрапляння до Сенату від Флориди, але пізніше відмовилася від цього сценарію.