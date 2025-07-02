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В Іспанії троє людей померли від наслідків спеки

В Іспанії троє людей померли від наслідків спеки

Троє людей померли в Іспанії у зв’язку з наслідками екстремальної спеки. Двоє загинули в пожежі в каталонській провінції Льєйда, де вогонь охопив 6500 га, передає The Guardian. Ще одна людина – маленький хлопчик – помер від, ймовірно, теплового удару в машині в каталонській провінції Таррагона.

Президент регіону Сальвадор Ілла, коментуючи це, сказав, що шокований звісткою про загибель.

“Шокований після того, як дізнався про смерть двох людей унаслідок пожежі”, – написав він у соцмережах. 

Пожежникам вдалося взяти полум'я під контроль до ранку середи. Тіла двох загиблих чоловіків виявили саме рятувальники, що боролися з вогнем. За даними поліції, загиблі були фермерами.

Від високої температури страждає не лише Іспанія, а й інші європейські країни. У Франції на піку гори Монблан вперше за історію спостережень була температура, вища від нуля. Це загрожує таненням льодів і снігів. 

 
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