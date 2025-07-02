Показник нагрівання континенту є удвічі швидший, ніж середній світовий.

Європа продовжує боротися зі спекою: Італія обмежила роботу на відкритому повітрі, Франція закрила школи, а Туреччина бореться з лісовими пожежами, пише Reuters.

Метеорологи назвали спеку “винятковою”, оскільки цього року вона “вдарила” рано.

Іспанія підтвердила найспекотніший червень за всю історію спостережень, у деяких містах країни температура перевищила 40 градусів Цельсія. Аналогічну температуру зафіксували в італійському місті Тренто, також було спекотно у північноєвропейських містах, таких як Лондон.

Показник нагрівання Європи є удвічі швидший, ніж середній світовий, загалом це континент, що найшвидше нагрівається у світі, повідомила Служба зміни клімату Європейського Союзу “Копернік”.

За словами речниці Всесвітньої метеорологічної організації Клер Нулліс, Європа переживає епізоди екстремальної спеки, які зазвичай відбуваються пізніше влітку.

Деякі країни опублікували попередження щодо впливу спекти на здоров'я, а профспілки пов'язали смерть будівельника поблизу італійського міста Болонья в понеділок зі спекою.

Роботу на відкритому повітрі було заборонено в деяких італійських регіонах у найспекотніші години дня. Рим оголосив червоний рівень небезпеки через спеку для 17 міст, включно з Міланом та столицею.

У центрі Флоренції та північному місті Бергамо повідомлялося про перебої з електроенергією, ймовірно спричинені або посилені різким зростанням споживання електроенергії кондиціонерами. На Сицилії жінка з вадою серця померла під час прогулянки в місті Багерія, повідомляють інформаційні агентства.

Фото: EPA/UPG Турин, Італія, 1 липня 2025 року

В іспанському місті Барселона влада з'ясовує, чи пов'язана смерть двірника на вихідних зі спекою. “Червоний Хрест” створив кондиціонований "кліматичний притулок" для мешканців Малаги на півдні Іспанії.

Туреччина продовжує боротьбу з лісовими пожежами, які в понеділок змусили тимчасово евакуювати близько 50 000 людей у районах навколо міста Ізмір та в сусідній провінції Маніса, а також у Хатаї на південному сході.

У Франції закрили майже 1900 шкіл проти приблизно 200 у понеділок. За даними синоптика Meteo France, пік спеки у країні сягне у вівторок, у деяких районах температура становитиме 40-41°C.

Рекордні температури

Вчені кажуть, що викиди парникових газів від спалювання викопного палива є причиною зміни клімату, а вирубка лісів та промислова практика є іншими факторами, що сприяють цьому. Минулий рік був найспекотнішим на планеті за всю історію спостережень.

Середземне море досягло рекордних 30°C біля узбережжя Іспанії, що на шість градусів вище середнього сезонного показника, повідомив іспанський синоптик AEMET. Система високого тиску охопила гаряче повітря над Європою ‒ це явище, відоме як тепловий купол.

Нулліс зазначила, що вищі температури в Середземному морі, як правило, посилюють екстремальні температури над сухопутними районами.