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"Виняткова" спека у Європі: обмеження роботи, закриття шкіл і лісові пожежі

Показник нагрівання континенту є удвічі швидший, ніж середній світовий.

"Виняткова" спека у Європі: обмеження роботи, закриття шкіл і лісові пожежі
Мюнхен, 1 липня 2025 року
Фото: EPA/UPG

Європа продовжує боротися зі спекою: Італія обмежила роботу на відкритому повітрі, Франція закрила школи, а Туреччина бореться з лісовими пожежами, пише Reuters.

Метеорологи назвали спеку “винятковою”, оскільки цього року вона “вдарила” рано.

Іспанія підтвердила найспекотніший червень за всю історію спостережень, у деяких містах країни температура перевищила 40 градусів Цельсія. Аналогічну температуру зафіксували в італійському місті Тренто,  також було спекотно у північноєвропейських містах, таких як Лондон.

Показник нагрівання Європи є удвічі швидший, ніж середній світовий, загалом це континент, що найшвидше нагрівається у світі, повідомила Служба зміни клімату Європейського Союзу “Копернік”.

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За словами речниці Всесвітньої метеорологічної організації Клер Нулліс, Європа переживає епізоди екстремальної спеки, які зазвичай відбуваються пізніше влітку.

Деякі країни опублікували попередження щодо впливу спекти на здоров'я, а профспілки пов'язали смерть будівельника поблизу італійського міста Болонья в понеділок зі спекою.

Роботу на відкритому повітрі було заборонено в деяких італійських регіонах у найспекотніші години дня. Рим оголосив червоний рівень небезпеки через спеку для 17 міст, включно з Міланом та столицею.

У центрі Флоренції та північному місті Бергамо повідомлялося про перебої з електроенергією, ймовірно спричинені або посилені різким зростанням споживання електроенергії кондиціонерами. На Сицилії жінка з вадою серця померла під час прогулянки в місті Багерія, повідомляють інформаційні агентства.

Турин, Італія, 1 липня 2025 року
Фото: EPA/UPG
Турин, Італія, 1 липня 2025 року

В іспанському місті Барселона влада з'ясовує, чи пов'язана смерть двірника на вихідних зі спекою. “Червоний Хрест” створив кондиціонований "кліматичний притулок" для мешканців Малаги на півдні Іспанії.

Туреччина продовжує боротьбу з лісовими пожежами, які в понеділок змусили тимчасово евакуювати близько 50 000 людей у районах навколо міста Ізмір та в сусідній провінції Маніса, а також у Хатаї на південному сході.

У Франції закрили майже 1900 шкіл проти приблизно 200 у понеділок. За даними синоптика Meteo France, пік спеки у країні сягне у вівторок, у деяких районах температура становитиме 40-41°C.

Рекордні температури

Вчені кажуть, що викиди парникових газів від спалювання викопного палива є причиною зміни клімату, а вирубка лісів та промислова практика є іншими факторами, що сприяють цьому. Минулий рік був найспекотнішим на планеті за всю історію спостережень.

Середземне море досягло рекордних 30°C біля узбережжя Іспанії, що на шість градусів вище середнього сезонного показника, повідомив іспанський синоптик AEMET. Система високого тиску охопила гаряче повітря над Європою ‒ це явище, відоме як тепловий купол.

Нулліс зазначила, що вищі температури в Середземному морі, як правило, посилюють екстремальні температури над сухопутними районами.

Сен-Поль-де-Ванс, Франція, 1 липня 2025 року
Фото: EPA/UPG
Сен-Поль-де-Ванс, Франція, 1 липня 2025 року
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