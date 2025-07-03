Поблизу Балі зазнав аварії пором із пасажирами. Є жертви

За даними місцевої преси, перед затопленням оператор судна повідомляв про несправність.

Поблизу популярного туристичного острову Балі зазнав аварії пором із пасажирами. За попередніми даними, на борту було 53 пасажири і 12 членів екіпажу. Щонайменше четверо людей загинули, ще десятки вважають зниклими, а 31 людину вдалося врятувати, передає BBC.

Катастрофа трапилася близько 23:30 за місцевим часом 2 липня. Човен тримав курс до Балі від Аньювангі на східному узбережжі острова Ява, повідомив офіс Національного агентства пошуку та порятунку в Сурабаї.

Влада Індонезії розслідує причину затоплення. За даними місцевих ЗМІ, оператор порома повідомляв про несправність двигуна незадовго до аварії.

Більшість тих, кого врятували, є резидентами прибережного міста Аньювангі. Ще частина пасажирів – з інших районів Яви. Цей маршрут є одним із найзавантженіших в Індонезії. Його часто використовують місцеві мешканці, аби дістатися від Балі до Яви.

Морські аварії не є рідкісними для Індонезії. В березні внаслідок катастрофи човна біля Балі загинула австралійка.



