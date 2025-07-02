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Конгресмен Браян Фітцпатрік просить Трампа пояснити зупинку поставок озброєння та боєприпасів Україні

Фітцпатрік вважає, що США мають залишатися повністю відданими забезпеченню України ресурсами.

Конгресмен Браян Фітцпатрік просить Трампа пояснити зупинку поставок озброєння та боєприпасів Україні
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Конгресмен Браян Фітцпатрік повідомив, що звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням провести екстрений брифінг щодо зупинки поставок озброєння та боєприпасів Україні.

“Сьогодні я звернувся до президента з проханням відповісти на моє серйозне занепокоєння щодо повідомлень про те, що Сполучені Штати приховують критично важливі оборонні матеріали, обіцяні Україні. Це відбувається на тлі того, як Росія розпочинає найбільший повітряний наступ з початку війни, випустивши понад 500 одиниць зброї по цивільних цілях протягом одного тижня”, - написав конгресмен-республіканець.

Він наголосив, що українські війська не лише захищають свою батьківщину, але й тримають передову свободи. 

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“Не може бути напівзаходів у захисті свободи. Ми повинні, як завжди, відстоювати мир через силу”, - підкреслив Фітцпатрік.

Він додав, що Білий дім та Пентагон мають переглянути запаси зброї та боєприпасів та забезпечити, щоб США залишалися повністю відданими забезпеченню України ресурсами, “які їй терміново потрібні для захисту свого народу та збереження справи свободи”.

Звернення конгресмена Фітцпатріка до Трампа
Фото: Браян Фітцпатрік
Звернення конгресмена Фітцпатріка до Трампа

  • Видання Politico з посиланням на джерела писало, що Пентагон припинив постачання Україні деяких видів озброєння, зокрема ракет для систем Patriot. Рішення ухвалили, аби зберегти власні запаси, і відповідальний за нього керівник політичного напрямку міністерства оборони.

  • Того ж дня Білий дім підтвердив, що інформація про зупинку постачань правдива.

  • 2 липня Володимир Зеленський заслухав доповіді міністрів оборони та закордонних справ щодо ситуації із призупиненням постачання допомоги від США.
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