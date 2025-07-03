Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
AIM-132 за російські гроші
AIM-132 за російські гроші
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
ГоловнаСвіт

Грецькі пожежники борються з лісовою пожежею на острові Крит

Для ліквідації пожежі з Афін було доставлено додаткове підкріплення на човнах та літаках.

Грецькі пожежники борються з лісовою пожежею на острові Крит
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

На острові Крит у Греції виникла масштабна пожежа, ліквідацією якої займались понад 100 пожежників.

Про це повідомляє Reuters.

Пожежа спалахнула вдень 2 липня у муніципалітеті Ієрапетра на південно-східному узбережжі Крита. Вона була підхоплена штормовим вітром, який перешкоджав гасінню пожежі та знову розпалив її. Горіли лісові угіддя, вогонь загрожував будинкам і призвів до евакуації мешканців і туристів щонайменше з чотирьох поселень на острові. Близько 3 тис. людей, які раніше евакуювалися з сіл, були доставлені до тимчасових притулків.

Support LB.ua

Для ліквідації пожежі з Афін було доставлено додаткове підкріплення на човнах та літаках. Щонайменше 155 пожежників за допомогою 38 пожежних машин та водовозів борються з полум'ям.

“Це дуже складна пожежа, і вона все ще триває”, – розповів представник пожежної служби на умовах анонімності, який пояснив складність операції сильним вітром та типом місцевості.

Місцеві телеканали повідомляли, що деякі будинки пошкоджені, наразі немає повідомлень про постраждалих. 
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies