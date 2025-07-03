Грецькі пожежники борються з лісовою пожежею на острові Крит

Для ліквідації пожежі з Афін було доставлено додаткове підкріплення на човнах та літаках.

На острові Крит у Греції виникла масштабна пожежа, ліквідацією якої займались понад 100 пожежників.

Про це повідомляє Reuters.

Пожежа спалахнула вдень 2 липня у муніципалітеті Ієрапетра на південно-східному узбережжі Крита. Вона була підхоплена штормовим вітром, який перешкоджав гасінню пожежі та знову розпалив її. Горіли лісові угіддя, вогонь загрожував будинкам і призвів до евакуації мешканців і туристів щонайменше з чотирьох поселень на острові. Близько 3 тис. людей, які раніше евакуювалися з сіл, були доставлені до тимчасових притулків.

Для ліквідації пожежі з Афін було доставлено додаткове підкріплення на човнах та літаках. Щонайменше 155 пожежників за допомогою 38 пожежних машин та водовозів борються з полум'ям.

“Це дуже складна пожежа, і вона все ще триває”, – розповів представник пожежної служби на умовах анонімності, який пояснив складність операції сильним вітром та типом місцевості.

Місцеві телеканали повідомляли, що деякі будинки пошкоджені, наразі немає повідомлень про постраждалих.