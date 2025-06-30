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ДСНС: на вечір в Миколаївській області зареєстровано понад 50 пожеж

Загальна площа пожеж перевищує 400 га.

ДСНС: на вечір в Миколаївській області зареєстровано понад 50 пожеж
Пожежа у Миколаївській області 30 червня 2025 року
Фото: ДСНС

За даними ДСНС, на вечір 30 червня в Миколаївській області зареєстровано більше 50 пожеж загальною площею понад 400 га.

“У місті наразі вирує три масштабні пожежі, де вогонь через поривчастий вітер підібрався до житлового сектору”, - зазначили в ДСНС. 

Зокрема, у мікрорайоні Тернівка, де орієнтовна площа пожежі становить 10 га, полум'я пошкодило два житлові будинки та три господарчі споруди. 

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Співробітники ДСНС вживають всіх заходів для ліквідації пожеж, але сильний поривчастий вітер додає складнощів у гасінні. 

Залучені резервні караули, техніку для підвозу води. Також допомагають вогнеборці місцевих пожежних охорон, сприяють місцеві підприємства у наданні спецтехніки та водовозок.
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