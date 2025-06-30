ДСНС: на вечір в Миколаївській області зареєстровано понад 50 пожеж

Пожежа у Миколаївській області 30 червня 2025 року

За даними ДСНС, на вечір 30 червня в Миколаївській області зареєстровано більше 50 пожеж загальною площею понад 400 га.

“У місті наразі вирує три масштабні пожежі, де вогонь через поривчастий вітер підібрався до житлового сектору”, - зазначили в ДСНС.

Зокрема, у мікрорайоні Тернівка, де орієнтовна площа пожежі становить 10 га, полум'я пошкодило два житлові будинки та три господарчі споруди.

Співробітники ДСНС вживають всіх заходів для ліквідації пожеж, але сильний поривчастий вітер додає складнощів у гасінні.

Залучені резервні караули, техніку для підвозу води. Також допомагають вогнеборці місцевих пожежних охорон, сприяють місцеві підприємства у наданні спецтехніки та водовозок.