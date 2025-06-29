Росіяни атакували ракетами і дронами Миколаїв, виникли пожежі

Уночі РФ атакувала Миколаїв балістикою та ударними дронами, виникла пожежа на обʼєкті інфраструктури.
Про це повідомляє начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Уночі, 29 червня, близько 01:28 ворог атакував місто балістикою та з 02:56 декількома групами "Shahed 131/136". Під ударом був обʼєкт інфраструктури. Виникла пожежа, яка була ліквідована рятувальниками. Пошкоджено складські будівлі", — йдеться у повідомленні.
Постраждалих через атаку немає.
Також учора, 28 червня, ворог здійснив артилерійський обстріл та двічі атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду.
У с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Також внаслідок атаки FPV-дроном в с. Лупареве Галицинівської громади пошкоджено дачний будинок. Постраждалих немає.
- У ніч на 29 червня РФ здіснила комбіновану атаку по Україні. Унаслідок обстрілів постраждали Івано-Франківщина, Черкащина, Львівщина.