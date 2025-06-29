Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували ракетами і дронами Миколаїв, виникли пожежі

Ворог здійснив комбіновану атаку на місто.

Росіяни атакували ракетами і дронами Миколаїв, виникли пожежі
Ліквідація наслідків ворожого обстрілу у Миколаєві
Фото: ДСНС

Уночі РФ атакувала Миколаїв балістикою та ударними дронами, виникла пожежа на обʼєкті інфраструктури.

Про це повідомляє начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Уночі, 29 червня, близько 01:28 ворог атакував місто балістикою та з 02:56 декількома групами "Shahed 131/136". Під ударом був обʼєкт інфраструктури. Виникла пожежа, яка була ліквідована рятувальниками. Пошкоджено складські будівлі", — йдеться у повідомленні.

Постраждалих через атаку немає.

Також учора, 28 червня, ворог здійснив артилерійський обстріл та двічі атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду. 

У с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Також внаслідок атаки FPV-дроном в с. Лупареве Галицинівської громади пошкоджено дачний будинок. Постраждалих немає.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies