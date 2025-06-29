Ще 1220 окупантів ліквідували Сили оборони за минулу добу, — Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.25 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб.

За минулу добу РФ втратила 1120 військових, 6 танків та понад 20 артилерійських систем.

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 1 018 940 військових.

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