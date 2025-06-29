Ще 1220 окупантів ліквідували Сили оборони за минулу добу, — Генштаб

За минулу добу РФ втратила 1120 військових, 6 танків та понад 20 артилерійських систем.
Про це інформує Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 018 940 (+1220) осіб
- танків – 10976 (+6) од
- бойових броньованих машин – 22915 (+7) од
- артилерійських систем – 29689 (+24) од
- РСЗВ – 1425 (+0) од
- засоби ППО – 1189 (+0) од
- літаків – 420 (+0) од
- гелікоптерів – 337 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42624 (+147)
- крилаті ракети – 3394 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0) од
- підводні човни – 1 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53508 (+93) од
- спеціальна техніка – 3921 (+0)
Дані уточнюються.