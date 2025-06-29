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Ще 1220 окупантів ліквідували Сили оборони за минулу добу, — Генштаб

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 1 018 940 військових.

Ще 1220 окупантів ліквідували Сили оборони за минулу добу, — Генштаб
Фото: скрин відео

За минулу добу РФ втратила 1120 військових, 6 танків та понад 20 артилерійських систем.

Про це інформує Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу – близько 1 018 940 (+1220) осіб
  • танків – 10976 (+6) од
  • бойових броньованих машин – 22915 (+7) од
  • артилерійських систем – 29689 (+24) од
  • РСЗВ – 1425 (+0) од
  • засоби ППО – 1189 (+0) од
  • літаків – 420 (+0) од
  • гелікоптерів – 337 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 42624 (+147)
  • крилаті ракети – 3394 (+0)
  • кораблі / катери  – 28 (+0) од
  • підводні човни – 1 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53508 (+93) од
  • спеціальна техніка – 3921 (+0)

Дані уточнюються. 
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