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Yle: Росія активно розширює Казанський авіаційний завод, де виробляють стратегічні бомбардувальники

Обсяг інвестицій у модернізацію оцінюється майже в один мільярд євро.

Yle: Росія активно розширює Казанський авіаційний завод, де виробляють стратегічні бомбардувальники
Ілюстративне фото: російський бомбардувальник Ту-160
Фото: Вікімедіа

Росія активно розширює Казанський авіаційний завод, де виробляють стратегічні бомбардувальники, повідомляє фінська національна телерадіомовна компанія Yle. 

Як показує аналіз супутникових знімків, опублікований виданням Yle, на території підприємства зводять нові виробничі корпуси загальною площею понад 19 тисяч квадратних метрів – це приблизно як три футбольні поля.

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Обсяг інвестицій у модернізацію оцінюється майже в один мільярд євро. Кремль розраховує зміцнити потенціал як військової, так і цивільної авіації. Водночас санкції, брак комплектуючих і кваліфікованих кадрів суттєво уповільнюють реалізацію цих планів. Наприклад, за минулий рік російська промисловість змогла зібрати лише два нові стратегічні бомбардувальники Ту-160М2, хоча амбіції були значно більшими.

На тому ж заводі також планували відновити серійне виробництво пасажирських Ту-204/214. Однак через відсутність західних компонентів та технологічні складнощі наразі готовий лише один літак із замовлених 23-х.

За словами експерта Марко Еклунда, хоча масштаби реконструкції заводу є вражаючими, це не вирішить глибинних проблем російського авіапрому. Він залишається залежним від застарілих моделей, поступаючись США у сфері як стратегічної, так і цивільної авіації.
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