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Папа Римський Лев XIV висловив підтримку Україні

"Я поділяю ваш біль за полонених і жертв цієї безглуздої війни", - наголосив глава Римсько-католицької церкви.

Папа Римський Лев XIV висловив підтримку Україні
Папа Римський Лев XIV
Фото: EPA/UPG

Папа Лев XIV висловився на підтримку України у війні.

Про це йдеться у дописі Понтифіка на його сторінці у соцмережі Х.

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«Хочу виразити свою близькість до стражденної України, до дітей, молоді, літніх людей і, особливо, до сімей, які оплакують своїх близьких. Я поділяю ваш біль за полонених і жертв цієї безглуздої війни», - наголосив Папа.

Глава Римсько-католицької церкви додав, що віра українського народу «зараз піддається важкому випробуванню». 

«Вірити не означає вже мати всі відповіді, але уповати на те, що Бог є з нами і дарує нам Свою благодать, що Він скаже останнє слово і життя переможе смерть», - підкреслив Папа Лев XIV.

У відповідь на цей пост український президент Володимир Зеленський висловив вдячність Понтифіку за «за постійні молитви та співчуття до України й нашого народу».

«Разом маємо зупинити цю свавільну російську агресію та захистити невинні життя. Потрібен справедливий мир. Також будемо глибоко вдячні за Вашу допомогу в поверненні всіх наших людей – дорослих і дітей, – яких утримують у російському полоні проти їхньої волі», - додав Зеленський.
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