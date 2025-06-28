У неділю в західних областях та на Лівобережжі пройдуть невеликі дощі

Неділя в Україні буде хмарною, із проясненнями.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У західних областях та на Лівобережжі очікують на невеликі короткочасні дощі (на Сумщині та Полтавщині вночі пройдуть помірні), а на решті території буде без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Уночі у більшості північних, центральних та південних областей, вдень в Україні, крім сходу, пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 12-17°; вдень 21-26°, на Закарпатті - до 29°.