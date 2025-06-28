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У неділю в західних областях та на Лівобережжі пройдуть невеликі дощі

Синоптики попереджають про пориви вітру.

У неділю в західних областях та на Лівобережжі пройдуть невеликі дощі
Дощ у Києві
Фото: Борис Корпусенко

Неділя в Україні буде хмарною, із проясненнями.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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У західних областях та на Лівобережжі очікують на невеликі короткочасні дощі (на Сумщині та Полтавщині вночі пройдуть помірні), а на решті території буде без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Уночі у більшості північних, центральних та південних областей, вдень в Україні, крім сходу, пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 12-17°; вдень 21-26°, на Закарпатті - до 29°.
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