Росіяни у Херсоні скинули вибухівки на цивільні авто, троє людей поранені

У Херсоні російські окупанти скинули з дрона вибухівку на цивільне авто, крім того у Корабельному районі унаслідок атаки постраждали двоє людей.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Опівдні армія рф скинула вибухівку з дрона на мікроавтобус в Центральному районі. Постраждав 66-річний чоловік. В нього — вибухова та черепно-мозкова травми, контузія, а також уламкові поранення грудної клітини, передпліччя та стегна", — кажуть в ОВА.

Ще двоє херсонців постраждали через атаку ворожого безпілотника на авто у Корабельному районі. Цивільні отримали мінно-вибухові травми та уламкові поранення.