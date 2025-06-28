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Росіяни у Херсоні скинули вибухівки на цивільні авто, троє людей поранені

Окупанти не припиняють терор цивільного населення Херсона.

Росіяни у Херсоні скинули вибухівки на цивільні авто, троє людей поранені
На Херсонщині росіяни знищили авто з гуманітарним хлібом
Фото: Херсонська ОВА

У Херсоні російські окупанти скинули з дрона вибухівку на цивільне авто, крім того у Корабельному районі унаслідок атаки постраждали двоє людей. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Опівдні армія рф скинула вибухівку з дрона на мікроавтобус в Центральному районі. Постраждав 66-річний чоловік. В нього — вибухова та черепно-мозкова травми, контузія, а також уламкові поранення грудної клітини, передпліччя та стегна", — кажуть в ОВА. 

Ще двоє херсонців постраждали через атаку ворожого безпілотника на авто у Корабельному районі. Цивільні отримали мінно-вибухові травми та уламкові поранення.
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