Головне за ніч та ранок суботи, 28 червня: обстріл Одеси, понад 150 боєзіткнень, візит Анджея Дуди

Нічна повітряна атака, 153 бойових зіткнення, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ворожі обстріли, заява країн Балтії про вихід із договору про заборону протипіхотних мін.

Унаслідок нічного дронового удару по Одесі постраждало 14 людей, троє з них діти, повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Згодом мер міста Геннадій Труханов повідомив, що рятувальники знайшли тіла сімейної пари, яка загинула внаслідок влучання дрона у квартиру.

У лікарні перебувають двоє постраждалих дітей: 7-річний хлопець, стан якого оцінюють як середньої важкості, та 3-річний малюк, що отруївся продуктами горіння.

Більше інформації – в новині.

Із візитом до України прибув президент Польщі Анджей Дуда.

"Радий вітати справжнього друга України, Анджея Дуду сьогодні вранці на Центральному вокзалі Києва.

Президент Дуда був поруч з Україною у найважчі часи повномасштабної агресії Росії. Ми вдячні йому та всім полякам, які виявили справжню солідарність з Україною", — ідеться у повідомленні глави МЗС Андрія Сибіга.

Президент Польщі відзначатиме в Києві День Конституції України та зустрінеться із Володимиром Зеленським.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 153 боєзіткнення, третина з них (56) — на Покровському напрямку.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 19 атак у районах населених пунктів Шевченко, Федорівка та в бік Запоріжжя, Мирного, Перебудови, Ялти й Комара.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, засіб протиповітряної оборони та десять артилерійських систем противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще тисячу окупантів. РФ від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 1 017 720 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 28 червня противник атакував 23-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ Криму.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, основний напрямок ворожого удару – Одещина.

Станом на 09.00 українська ППО знешкодила 22 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні країни. 21 — збито вогневими засобами ураження, 1 — локаційно втрачений/подавлений РЕБ.

Зафіксовано влучання ударного БпЛА противника у 1 локації (м. Одеса), а також падіння збитих – на 8 локаціях.

Міністерство фінансів повідомило про затвердження Кабінетом Міністрів України бюджетної декларації на 2026-2028 роки - документа про головні параметри та орієнтири бюджетної політики держави у середньостроковій перспективі.

У декларації містяться погоджені з розпорядниками коштів та Міжнародним валютним фондом показники доходів та фінансування бюджету: мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум, граничні видатки тощо.

Документ має два прописаних сценарії розвитку подій: якщо безпекова ситуація в Україні поліпшиться, то буде використано прогноз Мінекономіки щодо економічного і соціального розвитку держави. Якщо ж повномасштабна війна продовжиться, то в уряді обіцяють, що видатки на сектор безпеки та оборони не зменшаться порівняно з 2025 роком. Кабмін підкреслив, що безпекові витрати залишатимуться пріоритетними за будь-якого розвитку подій у 2026 році і надалі.

Далі бюджетну декларацію має схвалити Верховна Рада.

Балтійські країни повідомили ООН про вихід із договору про заборону протипіхотних мін.

За словами очільників МЗС країн Балтії, вони не мають ілюзій і розуміють, що Росія є довгостроковою екзистенційною загрозою для Європи і готується до тривалої конфронтації.

Вихід набуває чинності через шість місяців після подання зазначеного документа.

Докладніше – в новині.

Верховний суд Сполучених Штатів у п'ятницю оголосив рішення щодо тимчасових заборон, які суди нижчої інстанції застосовували проти указів президента Дональда Трампа.

Як пише Deutsche Welle, служителі Феміди заборонили окружним суддям втручатися у справи державної політики, оскільки це, на їхню думку, перевищує повноваження, надані Конгресом. Таким чином жодне розпорядження, видане Білим домом, більше не може бути призупинене на всій території США через місцеві суди.

У першу чергу це стосується заблокованого судами указу Трампа про скасування надання американського громадянства за народження на території США. Критики цього рішення вказували на його антиконституційність, адже право на громадянство гарантує 14 поправка. Проте республіканці переконують, що ця норма не може стосуватися дітей нелегальних мігрантів.

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