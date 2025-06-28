Судмедексперти: “Встановити причину смерті та обставини — важко, а інколи — неможливо”

Харківщина — одна з перших прифронтових областей, яка почала приймати тіла українських військовослужбовців у порядку репатріації. У Державній спеціалізованій установі “Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи” з початку повномасштабного вторгнення провели вже більш як 600 експертиз репатрійованих тіл. Слідчі, які займаються ідентифікацією загиблих українських захисників, заявили, що ворог повертає більшість з них у муміфікованому стані. Як вони проводять ідентифікацію, скільки часу займає процедура та що вдалося вже зробити на цьому шляху у Харківській області — дізнавалася Ксенія Новицька спеціально для LB.ua.

Водночас, судмедексперти, слідчі не тільки мають працювати з цим, але й бути тією точкою опори, на яку рідні загиблих чи зниклих безвісти, покладають надію. Чомусь здається, що, якби я наважилась про це спитати, то і пан Юрій, і пані Оксана відповіли б, що вони просто виконують свою роботу.

Не можна звикнути дивитися на фото тіл, фрагментів людських решток у каталозі невпізнаних тіл загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України. Не тому, що це викликає жах, а через фізичний біль, який ти відчуваєш несвідомо. Ось уявіть. Тобі показують сторінку. Зліва фото — тіло, фрагмент руки з татуюванням. Справа — один стовпчик з описом, інший — з інформацією про стадію ідентифікації чи вже встановленими даними. Може там були ще якісь дані, але на якомусь етапі ти вже цього не помічаєш…

Здавалося б, на четвертий рік повномасштабної війни журналісти звикли до всього. Бо бачать, зазвичай, трохи більше, ніж то можна показати чи написати. Але кожного разу, коли ти буквально торкаєшся якоїсь нової теми, приходить розуміння, що до чогось ти не звикнеш ніколи.

Фото: Ксенія Новицька У рефрижераторах досі зберігаються тіла з 2022 року

Більшість тіл тіл — в муміфікованому стані

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму недавньому інтервʼю заявив, що щомісяця проводять близько десяти тисяч експертиз щодо ідентифікації тіл, які отримала Україна від Росії в межах репатріації. Частину з них роблять на прифронтовій Харківщині.

За словами керівника ДСУ “Харківська обласне бюро судово-медичної експертизи” Юрія Кравченка, їхня установа приймає досить велику частину тіл в порядку репатріації. Починаючи з 2024 року, через дві філії обласного бюро пройшло понад пʼятсот тіл та їх фрагментів.

Більшість тіл, які повертають до України в межах репатріації, знаходяться в муміфікованому стані. Вони, як правило, є замороженими, і в стані значних гнилісних змін.

“80% впізнати неможливо. Лише невеликий відсоток серед них можна впізнати за зовнішніми ознаками. Також варто розуміти, що ми досліджуємо і рештки тіл — кісткові матеріали, кінцівки та інше. Наші експерти працюють над тим, аби вивести ДНК-профіль та встановити причину смерті”, — каже Юрій Кравченко.

Фото: Ксенія Новицька Юрій Кравченко на роботі

Увесь процес супроводжують слідчі

Процедура проведення судово-медичної експертизи у межах обміну тілами є такою. Вся репатріація проходить у присутності слідчих Головного управління Національної поліції у Харківській області. Тіла у рефрижераторі знаходиться у мішках.

“Як правило, мішки підписані назвами російських та тимчасово окупованих територій. Кожен мішок вскривається та описується — форма, вміст кишень, якщо такі є, жетони, документи, татуювання та інше. Все, що може вважатися доказами, слідчий вилучає у спеціальний мішок та вносить це в Єдиний реєстр досудових розслідувань”, — пояснює керівник бюро СМЕ.

Фото: Ксенія Новицька Експертиза проходить обовʼязково в присутності слідчого.

Наступного дня встановлюється графік експертиз і тіла подаються на розтин. Якщо в ході розтину виявляють кулі чи осколки, — їх теж вилучають слідчі.

“Експертиза одного тіла в середньому становить 2-3 години. За один день на базі двох наших філій ми можемо проводити від 5 до 10 експертиз”, — каже Юрій Кравченко.

Фото: Ксенія Новицька Процедура судово-медичної експертизи триває в середньому 2-3 години

Зберігають тіла з 2022 року

Всі тіла, зокрема й ті, де були документи, фіксуються в бюро як невідомі — до тих пір, поки слідчі не нададуть протокол упізнання по ДНК-експертизі.

Коли особу вдається встановити та слідчий видає дозвіл про передачу тіла рідним для поховання, до філій бюро судово-медичної експертизи прибуває гуманітарна місія “На щиті” та доставляє тіло українського захисника його рідним.

“Звісно, ми маємо ситуації, коли ДНК-профіль виведено, але неможливо встановити особу чи ніхто не звертається за ним. Згідно з законодавством, якщо більше року тіло вважається “не затребуваним”, ми маємо право здійснити тимчасове поховання. У наших рефрижераторах зберігається 18 тіл невідомих українських солдат з 2022 року. Важливо: ця цифра стосується не лише репатріаційних заходів”, — підкреслив він.

Зберігалися у них й тіла російських солдат, які були доставлені до моргу з позицій. Найбільше їх було у перший рік повномасштабного вторгнення.

Фото: Ксенія Новицька Харківщина стала приймати тіла у порядку репатріації з минулого року

У ГУНП працює спеціальний відділ

Для того аби ідентифікувати осіб, які доставлені в Україну з країни-агресора в рамках обміну тілами, на Харківщині працює відділ розслідування злочинів проти життя та здоров’я особи Слідчого управління ГУНП в Харківській області. За словами заступниці начальника цього відділу та члена робочої групи Спеціалізованого центру з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин ГУНП в Харківській області Оксани Олійник, робота будується в трьох напрямках: встановлення обставин зникнення особи, ідентифікація невпізнаного тіла, комунікація з родинами. Слідчі регіону працюють з тілами невпізнаних захисників — як повернутими в порядку репатріації, так і доставленими до судово-медичних установ безпосередньо з районів проведення бойових дій.

Фото: МВС Один з центрі бюро судово-медичної експертизи МВС

“Якщо говорити про процедуру ідентифікації, вона проводиться або шляхом впізнання, коли родичі можуть опізнати загиблого, або ж шляхом проведення судових молекулярно-генетичних експертиз. І в першому, і в другому випадку слідчі обов’язково аналізують усі зібрані відомості по кожному конкретному факту. Ми працюємо з біологічними зразками, які відбираються у морзі, направляємо їх в експертну установу для проведення молекулярно-генетичної експертизи, за результатами якої встановлюється ДНК-профіль особи. Відомості про встановлений ДНК-профіль експерти поміщають до Електронного реєстру геномної інформації людини (ДНДЕКЦ МВС). Терміни проведення експертизи залежать від складності дослідження певного матеріалу та інших факторів”, — каже слідча.

Існують непоодинокі випадки, коли цю процедуру повторюють, бо ДНК-профіль не вдалося вивести з першого разу.

Створили каталог для упізнання

Працівники Спеціалізованого центруз розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, наповнюють каталог невпізнаних тіл загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України. Окрім фото, тут вказують ідентифікуючу інформацію, тобто описують речі, які були наявні при загиблому. Це можуть бути документи, годинник, опис та фото татуювання та інше.

“З квітня поточного року ми запровадили процедуру ознайомлення з каталогом. Так, родичі зниклих безвісти чи загиблих військовослужбовців можуть прийти на прийом та ознайомитися з ним. За цей час до нас звернулись більше 60 родичів. Не всі люди готові дивитися такий каталог”, — зауважує Оксана Олійник.

На сьогодні слідчі Слідчого управління розслідують факти загибелі більш як шестисот військовослужбовців, тіла яких повернуті в результаті репатріації. З них наразі ідентифіковано 20%. Серед ідентифікованих не було цивільних осіб.

“Встановити причину смерті є досить складно через стан тіл, наявність окремих фрагментів. Проте, коли вдається ідентифікувати особу, слідчі вживають заходи, направлені на встановлення обставин загибелі”, — розповіла слідча.

Фото: Ксенія Новицька Через філії обласного бюро пройшло понад 600 репатрійованих тіл та фрагментів тіл

Куди звертатися родичам

Біологічні зразки родичів зниклих безвісти військовослужбовців відбираються слідчими у відповідних кримінальних провадженнях. Це одна з першочергових слідчих дій. Звернувшись на телефон «гарячої лінії» Спеціалізованого центру поліції про зникнення безвісти особи за особливих обставин, можна отримати інформацію про стан проведення судової молекулярно-генетичної експертизи, дізнатись чи отриманий висновок експерта, чи надходили збіги тощо.

Якщо родина, отримавши сповіщення про зникнення безвісти рідного під час виконання ним бойового завдання, взагалі не зверталась до поліції, — слід звернутись до найближчого підрозділу поліції або до Спеціалізованого центру.

“Ми внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, проведемо необхідні слідчі дії, у т.ч. відбір зразків у родичів або прижиттєвий зразок за місцем проходження служби зниклим захисником, призначимо експертизу”, — додала Оксана Олійник.

У разі, якщо у родини є підстави вважати, що їхній рідний загинув та його тіло повернуто в порядку репатріації, слід звернутись з цією інформацією до слідчого у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом зникнення безвісти оборонця за особливих обставин, вона буде врахована та перевірена.