Росіяни здійснили понад 90 обстрілів по Сумщині, постраждали люди

Внаслідок російських обстрілів упродовж минулої доби на території Сумщини постраждали цивільні, є пошкодження.
Про це повідомляє Сумська ОВА.
У Білопільській громаді внаслідок скидання вибухового пристрою з ворожого БпЛА постраждав 25-річний чоловік.
Протягом доби, з ранку 27 червня до ранку 28 червня російські війська здійснили понад 90 обстрілів по 40 населених пунктах у 15 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував скидання ВОГ з БпЛА та керовані авіаційні бомби. Також окупанти здійснили удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.
У Буринській громаді пошкоджено 1 приватний будинок, у Середино-Будській громаді пошкоджено 3 багатоквартирних будинки, у Степанівській громаді пошкоджено приватні житлові будинки.
За добу з прикордонних громад Сумщини евакуйовано 41 людину. Повітряна тривога в області тривала 12 годин 32 хвилини.
- Просування окупантів у прикордонні Сумської області станом на цей тиждень зупинено, лінія зіткнення стабілізована. За підсумками цього та минулого місяця.