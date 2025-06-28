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Росіяни здійснили понад 90 обстрілів по Сумщині, постраждали люди

За добу повітряна тривога в області тривала 12 годин 32 хвилини.

Росіяни здійснили понад 90 обстрілів по Сумщині, постраждали люди
руйнування на Сумщині після російських обстрілів

Внаслідок російських обстрілів упродовж минулої доби на території Сумщини постраждали цивільні, є пошкодження. 

Про це повідомляє Сумська ОВА.

У Білопільській громаді внаслідок скидання вибухового пристрою з ворожого БпЛА постраждав 25-річний чоловік.

Протягом доби, з ранку 27 червня до ранку 28 червня російські війська здійснили понад 90 обстрілів по 40 населених пунктах у 15 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував скидання ВОГ з БпЛА та керовані авіаційні бомби. Також окупанти здійснили удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.

У Буринській громаді пошкоджено 1 приватний будинок, у Середино-Будській громаді пошкоджено 3 багатоквартирних будинки, у Степанівській громаді пошкоджено приватні житлові будинки.

За добу з прикордонних громад Сумщини евакуйовано 41 людину. Повітряна тривога в області тривала 12 годин 32 хвилини.
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