Росіяни здійснили понад 90 обстрілів по Сумщині, постраждали люди

За добу повітряна тривога в області тривала 12 годин 32 хвилини.

руйнування на Сумщині після російських обстрілів

Внаслідок російських обстрілів упродовж минулої доби на території Сумщини постраждали цивільні, є пошкодження.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

У Білопільській громаді внаслідок скидання вибухового пристрою з ворожого БпЛА постраждав 25-річний чоловік.

Протягом доби, з ранку 27 червня до ранку 28 червня російські війська здійснили понад 90 обстрілів по 40 населених пунктах у 15 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував скидання ВОГ з БпЛА та керовані авіаційні бомби. Також окупанти здійснили удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.

У Буринській громаді пошкоджено 1 приватний будинок, у Середино-Будській громаді пошкоджено 3 багатоквартирних будинки, у Степанівській громаді пошкоджено приватні житлові будинки.

За добу з прикордонних громад Сумщини евакуйовано 41 людину. Повітряна тривога в області тривала 12 годин 32 хвилини.