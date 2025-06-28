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Росіяни завдали понад 450 ударів по Запорізькій області

Ворог застосував артилерію, авіабомби і БпЛА.

Росіяни завдали понад 450 ударів по Запорізькій області
Фото: Запорізька ОВА

Російські окупанти упродовж минулої доби завдали 459 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Війська рф здійснили 12 авіаційних ударів по Гуляйполю, Оріхову, Щербакам та Затишшю", - написав Федоров.

312 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Степногірськ, Лобкове, Кам'янське, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та. Чарівне. 

14 обстрілів з РСЗВ накрили Степногірськ, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку та Малу Токмачку. 

121 артобстріл завдано по території Лобкового, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новопавлівки.

Надійшли 20 повідомлень про руйнування житла, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Унаслідок ворожих атак на Пологівський та Василівський райони постраждали 2 людини.
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