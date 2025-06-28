72 ОМБр ім. Чорних Запорожців очолив підполковник Роман Рейтор

У 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців змінився командир.

Про це повідомила пресслужба 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

“Вихід із Вугледара, Херсонщина, і знову бої на сході — це не просто точки на карті. Це місця, де ми втрачали здоров’я, нерви, друзів. Але попри все, ми залишились вірними присязі, своїй країні, побратимам і посестрам”, - йдеться у повідомленні.

В 72 ОМБр нагадали, що цей шлях бригада проходила разом із полковником Олександром Охріменком.

“Відтепер бригаду очолює підполковник Роман Рейтор — офіцер із бойовим досвідом, авторитетом серед особового складу і чітким розумінням викликів, які стоять перед нами”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 72 ОМБр "Чорних Запорожців" захищала Київ та Київщину після початку повномасштабного вторгнення Росії. На честь неї названо одну з центральних вулиць Броварів.

72 бригада розміщується у місті Біла Церква Київської області. Вона створена у 2002 році на базі 72 гвардійської механізованої дивізії, що своєю чергою веде історію від 72 гвардійської мотострілецької дивізії.

З 2014 року бригада брала участь у війні на сході України у складі сил Антитерористичної операції. Підрозділи бригади влітку 2014 року вели важкі бої на російсько-українському кордоні, у Приазов'ї, а взимку 2016 – під Авдіївкою у промзоні.

Бригада має почесну назву на честь Чорних запорожців – військового формування часів УНР.