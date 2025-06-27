Окупанти вдарили по Іванопіллю та Костянтинівці на Донеччині, є жертви

Російська армія вдарила із РСЗВ Іванопілля та Костянтинівку у Донецькій області. Унаслідок обстрілів дві людини загинули, ще одна зазнала поранень.

Про це повідомила речниця Донецької облпрокуратури Анастасія Мєдведєва в коментарі УП.

"У п’ятницю о 10:55 російська армія обстріляла село Іванопілля Костянтинівської громади. В зоні ураження опинився приватний сектор. Внаслідок атаки отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям, чоловік 66 років. Крім того, його 64-річна дружина дістала мінно-вибухову травму, множинні осколкові поранення та контузію. Пошкоджено 3 приватні будинки", — ідеться у повідомленні.

Об 11:30 окупанти завдали ударів по Костянтинівці. За місцем мешкання загинув 57-річний містянин. Пошкоджено 11 домоволодінь.

За даними прокуратури, населені пункти ворог атакував з використанням РСЗВ "Смерч".