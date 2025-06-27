Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
"Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Ексклюзив "Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Ексклюзив Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
Рада прийняла в цілому законопроєкт про запровадження інституту множинного громадянства в Україні
Рада прийняла в цілому законопроєкт про запровадження інституту множинного громадянства в Україні
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти вдарили по Іванопіллю та Костянтинівці на Донеччині, є жертви

Пошкоджені десятки житлових будинків.

Окупанти вдарили по Іванопіллю та Костянтинівці на Донеччині, є жертви
Наслідки російських ударів
Фото: Нацполіція

Російська армія вдарила із РСЗВ Іванопілля та Костянтинівку у Донецькій області. Унаслідок обстрілів дві людини загинули, ще одна зазнала поранень.

Про це повідомила речниця Донецької облпрокуратури Анастасія Мєдведєва в коментарі УП.

"У п’ятницю о 10:55 російська армія обстріляла село Іванопілля Костянтинівської громади.  В зоні ураження опинився приватний сектор. Внаслідок атаки отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям, чоловік 66 років. Крім того, його 64-річна дружина дістала мінно-вибухову травму, множинні осколкові поранення та контузію. Пошкоджено 3 приватні будинки", — ідеться у повідомленні.

Об 11:30 окупанти завдали ударів по Костянтинівці. За місцем мешкання загинув 57-річний містянин. Пошкоджено 11 домоволодінь.

За даними прокуратури, населені пункти ворог атакував з використанням РСЗВ "Смерч".
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies