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Росіяни вдарили по місту Чугуїв на Харківщині, троє поранених

Кількість постраждалих може збільшитися. 

Росіяни вдарили по місту Чугуїв на Харківщині, троє поранених
Наслідки атаки по Чугуївщині (архівне фото)
Фото: Хакрівська обласна прокуратура

Російська армія завдала ракетного удару по місту Чугуїв Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. 

Станом на зараз відомо про трьох постраждалих: один у важкому стані, два - в середньому. 

Кількість постраждалих може збільшитися. 

Усім пораненим надається необхідна медична допомога. На місці працюють усі профільні служби. Наслідки атаки уточнюються.

Як повідомлялося, протягом минулої доби російські війська обстріляли два населені пункти Харківської області. Є загиблий і поранені.
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