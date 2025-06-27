В шахеді «Герань» виявлено до 400 електронних компонентів виробництва західних країн, — заступник голови СБУ

Зокрема компоненти походять з таких країн як Австрія, Данія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Німеччина, Сербія, США та інших.

СБУ встановило, що в одній російській ракеті Х-11 може бути до 250 електронних компонентів західного виробництва.

Про це на конференції, присвяченій запровадженню додаткових санкцій проти Росії, заявив заступник Голови СБУ Сергій Наумюк, передає кореспондент LB.ua.

«СБУ ретельно реєструє і розслідує кожен обстріл. Ми збираємо базу, вживаємо заходів для притягнення до відповідальності, причетних до цих злочинів. На даний час розслідується понад 120 000 кримінальних проваджень за фактами обстрілів об'єктів цивільної та критичної інфраструктури України. Понад 4 000 проваджень стосуються саме ракет. Слідчі та експерти проводять у кожному випадку дослідження та встановлюють виробників», — заявив він.

Наумюк наголосив, що відсоток західних компонентів в ракетах та їх кількість може значно варіюватися, залежно від типу та серії.

«Наприклад, СБУ встановило, що в одній російській ракеті Х-11 може бути до 250 електронних компонентів західного виробництва. Дуже часто в ракеті цього ж типу, якою росіяни вдарили по Одесі 8 липня 24 року, ми ідентифікували 59 таких деталей. Це процесори, матриці, транзистори, інтегральні схеми. Залежно від серії випуску двигуна, типу шахеду «Герань», може нараховуватись до 400 електронних компонентів виробництва західних країн. Зокрема, серед таких підприємств з наступних країн: Австрії, Болгарії, Данії, Бразилії, Іспанії, Італії, Малайзії, Нідерландів, Німеччини, Португалії, Сербії, США, Південної Франції, Чехії, Швейцарії, Швейцарії, тощо», — додав він.

Ця продукція, за словами заступника Голови СБУ, потрапляє до рашистів не напряму, а через ланцюг посередників.

«Допомагає обійти санкції: Китай, Індія, Об'єднані Арабські Емірати, деякі країни колишнього СНД. Перш за все, Казахстан... СБУ також документує діяльність іноземних підприємств, які забезпечують аеропланування та розвантаження для виробництва військової техніки і боєприпасів», — сказав Наумюк.

Крім цього, СБУ постійно ініціює санкції проти фізичних та юридичних осіб, дотичних до військового виробництва РФ.

«З лютого 22-го року Україна застосувала понад 15 000 санкцій проти РФ. 94% цих санкцій було вжито за поданням СБУ. З них більше 3 000 суб'єктів, до яких застосовані санкції, безпосередньо причетні до роботи ВПК. Це виробники техніки та снарядів, розробники ракет, підприємства, продукція яких включена в ліцензійне виробництво товарів військового призначення, імпортрк, тощо. Від початку широкомасштабного охоплення з нашими іноземними партнерами вже синхронізовано більше 2 000 санкцій. В результаті співпраці з іншими країнами ми заблокували постачання 250 000 серво маніпуляторів, які планувались поставити до Ірану для Шахедів. Це дозволило зменшити кількість виготовлених безпроводників на близько 60 000 одиниць», — наголосив заступник Голови СБУ.