Серед тих, хто бачить рух до авторитаризму, понад 30 % готові віддати свої території Росії.

Половина (50 %) опитаних Київським міжнародним інститутом соціології вважає, що Україна рухається до розвитку демократії та більшої демократичності. Однак 41 % опитаних відповів, що держава крокує в зворотному напрямку – до зменшення демократії і розвитку авторитаризму. 9 % опитаних було важко сказати.

У зв'язку з відустністю подібних опитувань у попередні роки, зокрема, до 2022 року, КМІС не може сказати, чи зросла кількість тих, хто бачить ознаки меншої демократії. Однак, за спостереженнями соціологів, "малоймовірно, що раніше менше людей говорили про рух до авторитаризму".

У тих, хто бачить рух до авторитаризму, додатково питали, чому саме.

Відносно найчастіше респонденти говорили про обмеження свободи слова і тиск на ЗМІ (18 % серед тих, хто вважає, що країна рухається до авторитаризму), концентрацію влади (14 %), загалом незадоволеність подіями і рішеннями в країні (13 %), корупцію (12 %), діяльність ТЦК / мобілізацію (12 %), обмеження прав і свобод (без конкретизації) (12 %).

Про відсутність виборів говорили лише 4 % таких респондентів. А про переслідування опозиції – 4 % (ще був 1%, які конкретно говорили про санкції і переслідування П. Порошенка).

Серед тих, хто зовсім не довіряє президенту, 82 % вважають, що держава рухається до авторитаризму. Ті, хто довіряють президенту, більш оптимістичні.

Серед тих, хто повністю довіряє Президенту, 76 % говорять про рух до більшої демократичності і 7 % бачать розвиток авторитаризму. Водночас серед тих, хто скоріше довіряє Президенту, 50% бачать рух до демократії, а частка тих, хто бачить рух до авторитаризму сягає 41%.

Фото: КМІС

"Такі результати дають підстави припускати, що відчуття руху до авторитаризму значною мірою відображає незадоволеність діями влади. Тобто відповідь респондента про «розвиток авторитаризму» не завжди означає, що він бачить зменшення демократії. Часто мова йде про спосіб висловити свою критику та незгоду з діями Уряду країни", – вважають у КМІС.

Ті, хто вважає, що країна рухається до авторитаризму, більшою мірою готові до територіальних втрат: 32 % готові до офіційного визнання окремих окупованих територій частиною Росії. І також 32 % готові до того, щоб передати під контроль Росії території, які вона зараз не контролює (як міста Херсон, Запоріжжя тощо). Для порівняння – серед тих, хто бачить рух до демократії, аналогічні показники, відповідно, 15% і 9%.