У травні РФ застосувала майже 890 разів хімічну зброю проти ЗСУ

Росія застосовує хімічну зброю проти ЗСУ, лише протягом травня окупанти 888 разів застосовували небезпечні хімічні сполуки на полі бою.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Згідно зі звітом Організації із заборони хімічної зброї, Росія систематично використовує хімічну зброю проти захисників України.

"Йдеться про іритант сльозогінної дії, який заборонений для використання в якості методу ведення війни. Відповідні хімічні сполуки були виявлені у гранатах, які використовувалися російською армією проти Сил оборони України", — зазначили у центрі.

Це вже третій звіт ОЗХЗ, який підтверджує, що Росія систематично і цілеспрямовано порушує Конвенцію про заборону хімічної зброї.

"За даними Генштабу, лише протягом травня 2025 року агресор 888 разів застосовував небезпечні хімічні сполуки на полі бою. Систематично і цілеспрямовано скоюючи подібні злочини, Росія прагне зруйнувати систему міжнародного права", — наголосили в Центрі стратегічних комунікацій.