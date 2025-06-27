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БЕБ передало до суду справу щодо Київпастрансу та 5 млн грн збитків на закупівлі шин

За даними слідства, закупівлі здійснювалися за завідомо завищеними цінами.

БЕБ передало до суду справу щодо Київпастрансу та 5 млн грн збитків на закупівлі шин
Фото: БЕБ

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві завершили досудове розслідування за фактом заволодіння коштами комунального підприємства «Київпастранс» під час закупівлі шин.

Встановлено, що посадовці підприємства діяли у змові з представником приватного товариства – постачальника шин. За даними слідства, закупівлі здійснювалися за завідомо завищеними цінами. Внаслідок цих дій територіальній громаді Києва завдано близько 5 млн грн збитків.

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Один із підозрюваних пішов на співпрацю зі слідством – він визнав вину, дав викривальні покази на інших учасників схеми та уклав угоду про визнання винуватості з прокурором.

Матеріали провадження разом з угодою скеровано до суду за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
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