БЕБ передало до суду справу щодо Київпастрансу та 5 млн грн збитків на закупівлі шин

За даними слідства, закупівлі здійснювалися за завідомо завищеними цінами.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві завершили досудове розслідування за фактом заволодіння коштами комунального підприємства «Київпастранс» під час закупівлі шин.

Встановлено, що посадовці підприємства діяли у змові з представником приватного товариства – постачальника шин. За даними слідства, закупівлі здійснювалися за завідомо завищеними цінами. Внаслідок цих дій територіальній громаді Києва завдано близько 5 млн грн збитків.

Один із підозрюваних пішов на співпрацю зі слідством – він визнав вину, дав викривальні покази на інших учасників схеми та уклав угоду про визнання винуватості з прокурором.

Матеріали провадження разом з угодою скеровано до суду за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.