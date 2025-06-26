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Опитування: українці відзначають дуже високий рівень корупції в Україні

Більшість опитаних песимістично налаштовані щодо ситуації в державі.

Опитування: українці відзначають дуже високий рівень корупції в Україні
ілюстративне фото
Фото: колаж НАЗК

44,2% опитаних українців заявляють про дуже високий рівень корупції у державі.

Такі дані оприлюднив Центр соціальних та маркетингових досліджень «CОЦИС».

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Ще 38,4% відзначають рівень корупції як «високий», а 13,2% - як «середній».

результати опитання щодо корупції
результати опитання щодо корупції

Відповідальність за збереження високого рівня корупції, на думку респондентів, несуть влада в цілому (55,1% опитаних), антикорупційні органи (40,3%), президент (31,2%), самі люди (31%), Верховна Рада (25,4%), а також уряд (20,7%).

Респонденти відзначили, що саме високий рівень корупції найбільш негативно впливає на загальну ситуацію в державі. Такої думки притримується 48,5% опитаних. 41,7% вказали на постійні атаки дронів і ракет а інфраструктуру, а ще 41,1% назвали зниження рівня життя населення.

Більшість опитаних вважає, що за останній рік загальна ситуація в Україні погіршилася (59,9%), а 31,7% - що залишилася без змін. У наступному році, на думку респондентів, ситуація теж погіршиться (так думає 32,9%) або ж залишиться без змін (28,9%).
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