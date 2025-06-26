Суд продовжив нардепу Тищенку нічний домашній арешт

У Шевченківському райсуді Дніпра 26 червня продовжилося засідання по справі нардепа Миколи Тищенка та експоліцейського Богдана Писаренка. Їх обвинувачують в незаконному позбавленні волі колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" Головного управління розвідки Міноборони Дмитра Мазохи, повідомляє Суспільне.
На засіданні продовжують розглядати докази, зокрема переглядають відео, на якому Тищенко під час вручення йому підозри розбив власний телефон.
Також прокурор просив подовжити запобіжні заходи обом обвинуваченим у вигляді нічного арешту з 21:00 до 06:00, адже їх призначили до 12 липня. Адвокати Тищенка й Писаренка подали клопотання про зміну запобіжних заходів для своїх підзахисних на особисті зобов'язання.
Суддя винесла ухвалу про подовження для обох обвинувачених нічного арешту на два місяці, до 26 серпня 2025 року.Наступне слухання у справі пройде 30 липня.
Нагадаємо, у травні Тищенку пом'якшили запобіжний захід до нічного домашнього арешту.
Справа Тищенка
- Вдень 20 червня у Дніпрі група людей напала на колишнього військового підрозділу "Кракен" Дмитра Павлова, який був зі своєю маленькою дитиною. Павлов зробив зауваження людям у військовій формі без розпізнавальних знаків та в балакалавах, які перебували посеред міста. Невідомі у балаклавах та камуфляжі накинулися на нього, намагалися вдягнути на руки кайданки і почали бити. За інформацією з соцмереж, нападниками були охоронці Тищенка. Сам Тищенко звинуватив ексвійського в причетності до так званих колцентрів. Згодом за фактом нападу відкрили два кримінальні провадження. А київського поліцейського, який брав участь в інциденті, звільнили.
- Голова Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував відеозапис конфлікту його кума Тищенка, та військового. Він сказав, що поведінка Тищенка "несумісна зі статусом народного депутата".
- 24 червня Тищенку оголосили підозру за ч. 2 ст. 146 КК України. Санкція передбачає до п'яти років обмеження або позбавлення волі. 25 червня Перерський суд призначив запобіжний захід Тищенку – цілодобовий домашній арешт терміном на два місяці. Саме про такий захід клопотала сторона обвинувачення, а захист просив відхилити клопотання.
- У листопаді суд звільнив від відбування покарання охоронця Тищенка, бо він уклав угоду зі слідством.
- 17 грудня справу Тищенка скерували до суду.
- Тищенко в січні встиг сходити на роботу до Верховної Ради. 6 січня суд у Дніпрі мав переобрати запобіжний захід Тищенку. Однак засідання перенесли на 10-те через те, що захист депутата клопотав про відвід судді.