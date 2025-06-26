Суд продовжив нардепу Тищенку нічний домашній арешт

У Шевченківському райсуді Дніпра 26 червня продовжилося засідання по справі нардепа Миколи Тищенка та експоліцейського Богдана Писаренка. Їх обвинувачують в незаконному позбавленні волі колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" Головного управління розвідки Міноборони Дмитра Мазохи, повідомляє Суспільне.

На засіданні продовжують розглядати докази, зокрема переглядають відео, на якому Тищенко під час вручення йому підозри розбив власний телефон.

Також прокурор просив подовжити запобіжні заходи обом обвинуваченим у вигляді нічного арешту з 21:00 до 06:00, адже їх призначили до 12 липня. Адвокати Тищенка й Писаренка подали клопотання про зміну запобіжних заходів для своїх підзахисних на особисті зобов'язання.

Суддя винесла ухвалу про подовження для обох обвинувачених нічного арешту на два місяці, до 26 серпня 2025 року.Наступне слухання у справі пройде 30 липня.

Нагадаємо, у травні Тищенку пом'якшили запобіжний захід до нічного домашнього арешту.

Справа Тищенка