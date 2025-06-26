У Києві завершені аварійно-відновлювальні роботи на місці російського обстрілу у Шевченківському районі.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Рятувальники працювали позмінно майже 3 доби. Розібрали та вивезли понад 1900 кубометрів сміття та будівельних конструкцій.
Загалом до робіт залучались близько 100 осіб та 29 одиниць рятувальної та інженерної техніки.
У ніч на 23 червня внаслідок російського удару по 5-поверхівці у столиці загинули 9 людей, з них одна дитина. Ще 13 мешканців отримали поранення, серед них одна дитина. Надзвичайники врятували 10 осіб, серед них 2 дитини та вагітна жінка.
- Раніше в КМДА повідомили, що від початку повномасштабної війни у столиці відновили 25 житлових будинків, значно пошкоджених через російську агресію. На 7 багатоквартирних будинках відновлювальні роботи наразі тривають. Загалом за результатами технічного та комісійного обстеження в місті визначили 72 багатоквартирних будинки (з них 36 – у 2025 році), що зазнав значних пошкоджень і відновлюється за рахунок коштів із міського бюджету.
- Загалом із початку повномасштабного вторгнення в Києві зазнали різного ступеня пошкоджень майже 2 400 будівель і споруд. Із них понад 1 600 – це багатоквартирні житлові будинки.