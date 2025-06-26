Рятувальники працювали позмінно майже три доби.

У Києві завершені аварійно-відновлювальні роботи на місці російського обстрілу у Шевченківському районі.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники працювали позмінно майже 3 доби. Розібрали та вивезли понад 1900 кубометрів сміття та будівельних конструкцій.

Загалом до робіт залучались близько 100 осіб та 29 одиниць рятувальної та інженерної техніки.

У ніч на 23 червня внаслідок російського удару по 5-поверхівці у столиці загинули 9 людей, з них одна дитина. Ще 13 мешканців отримали поранення, серед них одна дитина. Надзвичайники врятували 10 осіб, серед них 2 дитини та вагітна жінка.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС