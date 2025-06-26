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У Києві завершені роботи на місці влучання російської ракети в багатоповерхівку в Шевченківському районі

Рятувальники працювали позмінно майже три доби. 

У Києві завершені роботи на місці влучання російської ракети в багатоповерхівку в Шевченківському районі
Фото: ДСНС

У Києві завершені аварійно-відновлювальні роботи на місці російського обстрілу у Шевченківському районі.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники працювали позмінно майже 3 доби. Розібрали та вивезли понад 1900 кубометрів сміття та будівельних конструкцій.

Загалом до робіт залучались близько 100 осіб та 29 одиниць рятувальної та інженерної техніки.

У ніч на 23 червня внаслідок російського удару по 5-поверхівці у столиці загинули 9 людей, з них одна дитина. Ще 13 мешканців отримали поранення, серед них одна дитина. Надзвичайники врятували 10 осіб, серед них 2 дитини та вагітна жінка.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

  • Раніше в КМДА повідомили, що від початку повномасштабної війни у столиці відновили 25 житлових будинків, значно пошкоджених через російську агресію. На 7 багатоквартирних будинках відновлювальні роботи наразі тривають. Загалом за результатами технічного та комісійного обстеження в місті визначили 72 багатоквартирних будинки (з них 36 – у 2025 році), що зазнав значних пошкоджень і відновлюється за рахунок коштів із міського бюджету. 
  • Загалом із початку повномасштабного вторгнення в Києві зазнали різного ступеня пошкоджень майже 2 400 будівель і споруд. Із них понад 1 600 – це багатоквартирні житлові будинки.
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