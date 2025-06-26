Листи від "підтримки" Facebook: Держспецзв’язку попередило про чергову шахрайську схему

Шахраї зламують сторінки у Facebook, виманюючи в користувачів їхні дані для входу.

Держспецзв’язку попередило про чергову шахрайську схему із листами від "підтримки" Facebook.

Шахраї надсилають листи на адреси електронної пошти від імені служби підтримки Facebook. У них повідомляють про порушення умов використання та загрозу блокування акаунту.

Щоб нібито уникнути блокування, користувачеві пропонують перейти за посиланням та пройти перевірку. Посилання спрямовує на шахрайський сайт, схожий на офіційний.

Тут користувачу пропонують ввести облікові дані: адресу e-mail чи номер телефону, пароль, код двофакторної автентифікації.

Ці дані шахраї використовують для викрадення акаунту і подальшого використання профілю в шахрайських схемах.

Як вберегтися:

Не вводь логінів і паролів від акаунтів на незнайомих, підозрілих сайтах.

Звертай увагу на адресу, протокол сайту.

Справжні електронні листи від Meta (Instagram, Facebook) щодо безпеки акаунту і входу до нього, надіслані протягом останніх 14 днів, можна знайти в налаштуваннях профілю в розділі «Пароль і безпека».